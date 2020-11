Les 7 voitures électriques les moins chères en location LLD

Dans notre série des voitures les moins chères en location longue durée, intéressons-nous aux voitures électriques. L’offre devient bien plus vaste, ce qui nous donne une réelle concurrence et donc des prix désormais nettement plus attractifs ! L’offre va encore s’étoffer dans les moins à venir, mais voici la sélection disponible pour cet automne 2020.

Deux modèles viennent de nous quitter qui auraient pu faire partie de cette sélection il y a tout juste quelques mois : les Citroën C-Zero et Skoda Citigo iV.

2020 – Nouvelle Renault TWINGO Z.E.

Renault Twingo Electric : 89 euros par mois seulement, mais après un apport de 7803 euros ! Sur la durée de la location longue durée de 37 mois, cela représente un loyer lissé de 297,48 euros.

Mais rassurez-vous : après déduction d’un bonus écologique et de la prime à la conversion, ce premier loyer est ramené à 0.

Si vous avez une voiture à donner pour la prime à la conversion, vous bénéficieriez d’une voiture électrique pour moins de 100 euros par mois.

Renault propose l’entretien, assistance 24/24 et l’extension de garantie pour seulement 1 euro par mois. Et comme l’autonomie est restreinte, Renault a pensé à tout et ajoute pour 10 euros par mois le prêt d’une voiture thermique pendant 30 jours par an et sans limitation de kilométrage. Ce qui fait une location journalière de 4 euros par jour, parfait pour se rendre en vacances ou en week-end.

2019 – Nouvelle Renault ZOE

Renault ZOE : 99 euros par mois + 1800 euros -2500 euros de prime à la conversion soit 215,21 euros par mois sur 37 mois sans reprise !

En offre promotionnelle, Renault propose sa nouvelle ZOE à seulement 99 euros par mois sur une durée de 37 mois, après un loyer de 1800 euros au démarrage, et à condition de bénéficier d’une prime à la conversion de 2500 euros pour la reprise d’un véhicule. Soit en lissant les mensualités, un coût moyen de 215,21 euros par mois sans bénéficier de reprise. La location de batterie est incluse, pour un kilométrage de 7500 km par an. Soit 22500 km sur les 3 années de location du contrat, ce qui correspond à un usage très limité. Malgré tout ce prix d’appel reste sympathique !

Opel Corsa E

Opel Corsa-e : 159 euros par mois après un premier loyer de 2150 euros soit 203,79 euros sur 49 mois, Sous condition de reprise avec prime à la conversion de 2500 euros. Tarif mensuel sans la reprise : 255,87 euros.

Le tarif est supérieur à celui de la ZOE ci-dessus, mais donne droit à un kilométrage plus généreux de 40.000 km, soit 10.000 kilomètres annuels.

Nouvelle Nissan Leaf

Nissan Leaf : 139 euros par mois sous conditions de reprise et sans apport, sur 49 mois avec superbonus de 12000 euros ! Soit 241,04 euros par mois sans reprise après déduction du bonus de 7000 euros.

Nissan propose sa Leaf Visia à partir de 139 euros par mois, sans apport, et déduction faite du superbonus de 12000 euros. L’écart est donc très faible avec le prix de la ZOE. Les 50.000 km nous donnent un kilométrage annuel de 12500 km, soit bien plus que dans le cas de la ZOE. A prendre en compte également pour un usage plus classique !

Mais le superbonus n’est pas disponible pour tous, puisqu’il faut non seulement être propriétaire d’une voiture éligible pour la prime à la conversion, et aussi avoir des revenus limités à 18000 euros dans son revenu fiscal annuel.

Peugeot e-208 GT

Peugeot e-208 : 169 euros par mois après un loyer de 2290 euros et sous conditions de reprise d’un véhicule pour 2500 euros, soit 266,75 euros par mois sur 49 mois pour 40000 km sans reprise. A ce tarif vous avez la finition d’entrée de gamme de la e-208, soit la finition Active.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric : 269 euros par mois, sans apport, sous condition de reprise avec prime à la conversion de 2500 euros, sur 37 mois et 45000 km. Cela donne un loyer mensuel sans reprise et bonus déduit de 336,56 euros, pour le seul SUV électrique de ce classement ! Le prix est similaire pour sa soeur IONIQ ci-dessous.

Hyundai IONIQ électrique

Hyundai IONIQ électrique : 269 euros par mois sans apport, sous condition de reprise, sur 37 mois et 45000 km. Sans reprise, cela nous fait un loyer mensuel de 336,56 euros pour une IONIQ électrique Intuitive. Un tarif qui la place dans le bas du classement, mais elle est nettement plus habitable que les citadines précédentes et propose un kilométrage digne de ce nom de 15.000 km annuels.