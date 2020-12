Citroën Berlingo Rip Curl : la version la plus sympa

Citroën Berlingo Rip Curl

Ceux qui apprécient les séries spéciales en lien avec le monde du surf seront ravies de découvrir ce nouveau Citroën Berlingo Rip Curl ! Cette série spéciale se base sur le Berlingo Feel Pack, et comprend donc déjà de série les équipements tels que le frein de stationnement électrique, la commutation automatique des feux de route, l’essuie-vitres automatique, les barres de toit, les vitres surteintées, la lunette arrière ouvrante, les 3 sièges individuels en rang 2 et l’écran tactile 8 pouces.

La dotation s’enrichit comme il se doit sur une série spéciale de nombreux éléments supplémentaires : la caméra de recul avec vue à 180°, la climatisation automatique bizone, le système de navigation 3D Citroën Connect Nav, Connect Box et un bouquet de services comprenant l’appel d’urgence et d’assistance 24h/24 et 7j/7.

Mais c’est surtout la présentation spécifique qui devrait plaire aux acheteurs, avec à l’extérieur une teinte Anodised Ocre spécifique sur le cerclage des anti-brouillards et les Airbump. Les coques de rétroviseur sont peintes en noir onyx, alors que les sabots des boucliers sont peints couleur caisse. La signature Rip Curl quand à elle, se retrouve au niveau des portes avant et des custodes arrière.

Dans l’habitacle, le Berlingo Rip Curl se pare de tapis siglés Rip Curl, de touches ocre sur le textile Curitiba des dossiers de sièges.

Voici les prix du Citroën Berlingo Rip Curl, disponible en 3 motorisations essence :

BlueHDi 100 S&S BVM6 à partir de 27 350 € TTC,

BlueHDi 130 S&S BVM6 à partir de 28 950 € TTC,

PureTech 130 S&S EAT8 à partir de 28 800 € TTC.

Les prix sont donc supérieurs de 1100 euros seulement à la finition Feel Pack, pour un équipement assez complet, ce qui devrait garantir son succès auprès des acheteurs !

Citroën propose également un second modèle avec cette série spéciale : le C3 Aircross Rip Curl.

