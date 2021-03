Nouvelle DS 4 La Premiere : édition limitée

Nouvelle DS 4 La Première

DS débute la commercialisation de sa nouvelle compacte avec l’édition limitée : DS 4 La Première.

Disparue du catalogue en 2018, la DS 4 revient enfin dans la gamme DS. Il était temps, car la gamme du constructeur premium français ne comptait encore il y a peu que deux SUV. Si le DS 7 Crossback se vend très bien en France, le succès du DS 3 Crossback est plus mitigé et n’égalera pas les volumes de feu la DS 3. Et ce n’est pas l’arrivée de la grande berline DS 9 qui risque de bouleverser la donne en Europe !

L’arrivée d’une berline compacte est donc bienvenue, et les commerciaux DS devraient l’accueillir avec enthousiasme. Ce segment des compactes premium est très disputé en France, mais représente un volume non négligeable. Il est dominé en France par la nouvelle Mercedes Classe A, suivie des BMW Série 1 et Audi A3 Sportback.

Cette édition limitée ira donc titiller les rivales allemandes avec une présentation soignée et un très bon niveau d’équipements. A l’extérieur, la DS 4 La Première se pare d’une teinte Gris Laqué ou Crystal Pearl, et de jantes 19″ Sevilla noires brillantes et diamantées. La calandre est noire comme le pavillon de toit, avec des pointes de diamants chromées. Elle s’associe à des DS WINGS Noir Brillant. Sur le capot, le badge 1 est réservée à cette édition de lancement.

La toute nouvelle DS 4

L’habitacle n’est pas en reste avec une sellerie cuir nappa Brun Criollo, et des sièges chauffants, massants et ventilés. Ils reprennent également la fameuse confection bracelet chère à la marque.

DS a également mis le paquet sur les nouvelles technologies. Suspension pilotée, affichage tête haute, commande gestuelle, conduite autonome de niveau 2, caméras à 360°…

Trois motorisations sont proposées, en essence ou en hybride rechargeable. Les clients ont le choix entre les moteurs Puretech 180 et 225 en boîte automatique, ou la DS 4 E Tense hybride de 225 ch. Les prix de la DS 4 Première débutent à 47100 euros, ou en location à partir de 620 euros sans apport et sans condition, avec garantie, entretien et assistance inclus.

Vous pouvez déjà réserver votre future DS 4 La Première sur le site de réservation de la marque.

Les jantes 19″ de cette série limitée