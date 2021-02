Les photos de la nouvelle DS 4

Nouvelle DS 4

DS Automobiles nous présente la deuxième génération de sa compacte DS 4. Et c’est une bonne nouvelle, car il y aura eu un véritable trou depuis l’arrêt de la première génération. Finalement, le constructeur premium français ne misera donc pas uniquement sur les SUV.

Cette nouvelle génération de la DS 4 flatte l’oeil, avec des proportions justes et des plis de caisse savamment placés. Longue de 4,40 m, la DS 4 est une grande compacte et se contente de 1,47 m de hauteur. Le directeur du style DS, Thierry Metroz, a poussé ses équipes à créer un modèle dynamique, inspiré du concept DS AERO SPORT LOUNGE.

De face, l’ADN DS est bien présent avec les projecteurs DS MATRIX LED VISION et la calandre avec les DS Wings. Le profil met en avant de belles proportions avec des roues qui peuvent aller jusqu’à 20 pouces.

Et dès le lancement, la DS 4 se décline déjà dans plusieurs versions très aguicheuses. A commencer par la DS 4 Performance Line, avec de nombreux éléments chromés qui passent au noir. La signature lumineuse des feux arrière utilise un « effet progressif d’écailles gravées au laser ». Vous l’aurez compris, les designers DS ont soigné les détails.

Ceux qui préfèrent un look SUV pourront choisir la DS 4 Cross, qui nous rappelle la précédente DS4 Crossback. Les boucliers et les bas de caisse reçoivent des protections noir mat, et des sabots de protection pour les premiers. Le profil se complète de barres de toit, et d’un pavillon de toit couleur carrosserie et non noir comme sur la DS 4 classique. Ceux qui veulent aussi s’aventurer hors bitume devront sélectionner l’option Advanced Traction Control, qui se conjugue avec des pneumatiques spécifiques et des modes sable, boue et neige.

L’habitacle ne manque pas non plus de cachet, avec une planche de bord innovante. DS AIR apparait pour la première fois : il s’agit d’un aérateur invisible. Cuir, Alcantara®, carbone forgé, et bois : les matériaux employés ne laissent pas de doute sur les ambitions de cette nouvelle compacte.

Celle-ci devra se faire une place sur un segment européen très disputé, dominé dans le premium par la Mercedes Classe A. La nouvelle BMW Série 1 la suit de près, et distance l’Audi A3. Côté design, le pari est osé mais semble réussi. Nous verrons dans un autre article ce que nous promet cette DS 4 en technologie.

