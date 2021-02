Quels moteurs pour la nouvelle DS 4 ?

Nouvelle DS 4

Bientôt de retour dans la gamme DS, la compacte DS 4 va bénéficier d’une gamme de motorisations parfaitement au goût du jour. Et les changements sont nombreux par rapport à la précédente DS 4, qui était proposée en son temps avec des moteurs essence et diesel, en boîte manuelle ou automatique.

Pour commencer, aucune DS 4 thermique ne sera proposée en boîte manuelle ! Les moteurs essence et diesel seront uniquement disponibles en boîte automatique.

Et fini le temps où le diesel était décliné en plusieurs niveaux de puissance : il faudra se contenter d’une seule offre, avec le moteur BlueHDI 130 EAT8.

En essence, le choix sera plus vaste avec trois niveaux de puissance en 130 ch, 180 ch et 225 ch. Le premier moteur Puretech est un 3 cylindres de 1,2 L de cylindrée, présent dans la grande majorité des modèles Peugeot et Citroën. Les deux puissances supérieures correspondent au 4 cylindres 1.6 Puretech.

Ce même bloc de 180 ch se retrouve sur la motorisation la plus inédite de la nouvelle génération de DS 4: la version hybride rechargeable E-TENSE. En ajoutant un moteur électrique de 110 ch couplé à la boîte automatique eAT8, la DS 4 E-Tense développe pas moins de 225 ch en puissance cumulée.

Un niveau de puissance supérieur à celui de l’ancienne DS 4 THP 200, qui se conjugue avec une autonomie de 50 km en tout électrique.

Le conducteur pourra aussi profiter de la conduite autonome de niveau 2, avec de nouvelles fonctionnalités.

DS DRIVE ASSIST 2.0 comprendra en plus les dépassements semi-automatiques, l’adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse des panneaux de signalisation.

Le confort de conduite sera donc très élevé, et se combinera avec la suspension pilotée DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

Il faudra toutefois patienter de nombreux mois pour prendre le volant de cette nouvelle DS 4 fabriquée en Allemagne, elle ne sera disponible qu’au quatrième trimestre de 2021.

DS 4 E-Tense