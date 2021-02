Hyundai Tucson 2021 : la finition N Line

Hyundai Tucson 2021

Hyundai décline une version attendue de son Tucson 2021, avec la finition sportive inspirée des modèles N. Le nouveau Hyundai Tucson N Line sera disponible sur le marché dès le printemps 2021. Il se démarque par sa présentation dynamique, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Sur le modèle sortant, cette version était très plébiscitée, notamment en fin de carrière. C’est une grande tendance ces dernières années : faire monter en gamme les acheteurs en leur proposant un look plus sportif et un meilleur niveau d’équipement. Car ce sont bien entendu les finitions supérieures qui rapportent le plus de marges aux constructeurs…

Chaque marque a ainsi développé une ligne sportive inspirée des vrais modèles sportifs. Hyundai s’est lancé à son tour en s’inspirant au départ de sa compacte sportive i30 N. Et même si le Tucson n’a encore jamais eu droit à une version sportive N, il a tout de même le droit de disposer d’une présentation sportive N Line. Les acheteurs ne s’en plaindront pas, les vendeurs Hyundai non plus…

Extérieurement, la face avant du nouveau Tucson N Line se démarque par un bouclier avec des écopes latérales élargies, et une prise d’air inférieure de plus grandes dimensions. La calandre est siglée N Line. On remarque sur la partie profil, une peinture intégrale des bas de caisse et des élargisseurs d’ailes. Les jantes alliage 19″ sont spécifiques, avec un look assez réussi. La poupe n’est pas en reste avec un diffuseur au dessin prononcé, et des sorties d’échappement rondes.

Autre point positif : cinq des sept teintes de carrosserie proposent un pavillon de toit noir pour un rendu bi-ton très tendance.

L’intérieur est également revu avec un pédalier et un repose pied en aluminium, des sièges cuir et alcantara avec des surpiqûres rouges. Hyundai devrait également ajouter de nombreux équipements en série, comme les sièges chauffants et ventilés, les compteurs numériques, la suspension pilotée ou encore le stationnement semi-automatique.

Cette finition N Line sera proposée sur 4 motorisations. Le moteur essence T-GDI 48V 150 ch BVM et DCT, le moteur diesel 1.6 CRD-i 48V 136 ch DCT, et les deux versions hybrides T-GDI hybride 230 ch BVA et T-GDI hybride rechargeable 265 ch BVA.

Les prix n’ont pas encore été communiqués.

