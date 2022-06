Mercedes GLC 2022 : la deuxième génération

Mercedes GLC 2022

Le Mercedes GLC 2022 est arrivé : place à la deuxième génération de ce SUV familial premium. Son design ne va ni étonner ni choquer la clientèle : il est à la fois dans le prolongement de la nouvelle Classe C et dans le style du GLC sortant qui a réalisé une carrière commerciale très positive. Il s’est en effet écoulé à 2,6 millions d’exemplaires !

Comme souvent chez Mercedes, les versions standard qui vont jusqu’à la ligne Avantgarde n’ont pas le même bouclier avant. Ce qui change en bonne partie la perception de la face avant. Sur les versions classiques, le bouclier est marqué par un insert chromé imposant ( voir photo plus bas ), alors que sur la version AMG présentée ci-dessus le dynamisme est accentué par la prise d’air inférieure encadrées par des prises d’air latérales avec inserts noir brillant. La forme de la calandre des deux versions est également différente : en trapèze sur l’AMG Line, en ovale sur l’Avantgarde Line.

Conservateur, le design du GLC 2022 devrait plaire et évitera aussi aux possesseurs de l’actuel GLC de se sentir has been. Le nouveau venu mesure 4,71 m de long : 6 cm de plus tout de même. Ce qui profite au coffre avec une contenance de 620 litres, soit 70 litres de plus qu’avant. ( pour les versions non hybrides rechargeables )

Petit changement au niveau des rétroviseurs, désormais implantés en drapeau sur les portières.

Le GLC devient plus aérodynamique avec un coefficient aérodynamique de trainée de 0,29, contre 0,31 pour la première génération. Un progrès qui participera au niveau d’efficience dont les progrès étaient nécessaires et obligatoires pour un SUV de ce gabarit.

Hybridation légère ou rechargeable de rigueur pour le nouveau Mercedes GLC

Sous le capot, l’efficience est de mise. Plusieurs propositions essence et diesel seront disponibles au catalogue, toutes en 4 cylindres avec hybridation légère.

Mercedes mise beaucoup sur les 3 versions hybrides rechargeables, qui vont jusqu’à 381 ch et 751 Nm de couple. Et dans tous les cas, une autonomie supérieure à 100 km en électrique.

Du côté des aides à la conduite, on retrouve l’essentiel des fonctions connues et ici améliorées telles que les caméras de stationnement à 360°, le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie jusqu’à 210 km/h…

Innovation étonnante : les symboles d’avertissement et les marquages projetés directement sur la chaussée, grâce au système Digital Light.

Le GLC bénéficie en standard de la transmission intégrale 4MATIC. Et les ingénieurs ont pensé au tout-terrain avec une fonctionnalité qui permet de voir la route située sous le devant de la voiture, comme si le capot était transparent. Une fonction visible directement sur le grand écran embarqué.

Les moteurs traditionnels mais en hybridation légère du GLC 2022

Les motorisations hybrides rechargeables du nouveau GLC

Les changements à l’intérieur du nouveau Mercedes GLC

Dans l’habitacle, l’ambiance est très luxueuse mais aussi technologique avec la dernière génération du système MBUX et deux vastes écrans. En option, la navigation fait même appel à la réalité augmentée. L’écran devant le conducteur mesure 31.2 cm, alors que l’écran central mesure 30.2 cm. L’assistant vocal Mercedes a aussi amélioré sa capacité à communiquer.

La forme de la planche de bord est reprise à la Classe C apparue en 2021.

Il ne faudra pas oublier de cocher l’option Burmester® surround sound pour profiter des 15 haut-parleurs et d’une puissance de 710 watts.

Autre raffinement : la fonction massage des nouveaux sièges multi-contours. Et pour le confort, n’oublions pas la suspension pneumatique Airmatic qui est associée aux roues arrière directrices.

Le détail des prix et la gamme du nouveau Mercedes GLC seront dévoilés dans les semaines qui viennent, nous y reviendrons en détails !

La planche de bord du nouveau Mercerdes GLC

Le profil du nouveau GLC

Détail sur la partie avant d’une version AMG Line

Mercedes-Benz GLC SUV Plug-in-Hybrid

Les nouveaux feux arrière à LED

La face avant du nouveau GLC AMG Line

Gros plan sur les nouveux feux avant