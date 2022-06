Quels sont les bons réflexes pour entretenir sa voiture ?

L’indispensable contrôle du niveau d’huile moteur

Pour faire durer sa voiture et éviter des réparations, il est conseillé d’être rigoureux dans son entretien. Voici les pistes qui pourront peut-être vous permettre d’atteindre le million de kilomètres avec votre voiture, comme le propriétaire d’une Peugeot 307 SW récemment. Et cela sans changer de moteur; ni même de turbo.

Entretien mécanique : les indispensables contrôles

Vous avez certainement déjà entendu un certain nombre de conseils, mais il est toujours bon de les rappeler !

Faire les niveaux : Lors d’une révision ou d’une visite de contrôle chez le concessionnaire, même sans vidange moteur il sera toujours réalisé un contrôle des niveaux avec appoint si nécessaire.

On commence par le niveau d’huile moteur : le niveau doit se situer entre les repères Mini et Maxi. Un manque d’huile peut en effet endommager le moteur. Un excès également : on remplira donc juste ce qu’il faut. Et si votre voiture consomme beaucoup d’huile, rendez-vous chez un garagiste pour signaler le problème afin de trouver la source.

Liquide de refroidissement : Là encore son niveau est capital pour le bon fonctionnement du moteur. Avec un niveau qui baisse, le moteur surchauffe et un risque de problème de joint de culasse augmente. Le niveau doit se situer entre Mini et Maxi : en revanche attention à ne surtout pas ouvrir le bocal quand le moteur est chaud sous peine de recevoir de l’eau bouillante !

Liquide de freins : Il est conseillé de voir si le niveau du réservoir du maître-cylindre de frein est correct. En l’absence de fuite et dans la grande majorité des cas, il ne se passe heureusement rien !

Liquide de direction assistée : Le contrôle du niveau de liquide d’assistance de direction peut être réalisé à froid ou à chaud : la différence de niveau sera indiquée sur la jauge avec Hot – Chaud ou Cold – Froid. Là encore le niveau n’est pas censé bouger…

Niveau de charge de la batterie : avec un chargeur de batterie, il est possible de contrôler le niveau de charge, et aussi de le maintenir si la voiture n’est pas utilisée pendant une longue durée.

D’autres conseils d’entretien sont disponibles sur le site AutoExpo.fr réalisé par un mécanicien professionnel.

Opération de nettoyage avec shamppoing

Entretien extérieur

Laver sa voiture est utile : le nettoyage va permettre d’éviter une dégradation accélérée de la peinture, et de ses couches de vernis. Une voiture qui reste en bon état carrosserie sera pus facile à revendre, et donnera lieu à une meilleure indemnisation de l’assureur en cas de sinistre.

C’est aussi en lavant son véhicule qu’on peut s’apercevoir d’éventuelles dégradations, ou de pneumatiques dégonflés, ou encore d’un éclat sur le pare-brise.

Suivi de l’entretien mécanique préconisé par le constructeur

En dehors des contrôles opérés plus haut, suivez avec attention les préconisations inscrites dans le carnet d’entretien. Chaque motorisation de chaque modèle peut avoir des échéances différentes, qu’il faut donc surveiller. Selon l’avancée du kilométrage et de l’âge du véhicule, les révisions vont comprendre des opérations précises. Ce sera le cas par exemple du remplacement du liquide de freins, ou des bougies, ou encore de la courroie de distribution. Sans oublier la vidange de la boîte de vitesses automatique ( selon les cas ).

Conclusion

Bien entretenir sa voiture, c’est donc tout simplement éviter une décote supérieure de sa voiture, et des réparations supplémentaires. Vous pourrez ainsi réaliser des économies à moyen terme !