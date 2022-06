Mercedes Classe E 63 S 4MATIC+ Final Edition

Voici un modèle signé AMG qui va clore une parte de la saga d’Affalterach : la Mercedes Classe E 63 S 4MATIC+ Final Edition. Il s’agit en effet d’un adieu à la série de modèles W/S 213. De quoi en finir en beauté avec la E 63 S 4MATIC+ et son bloc V8 biturbo. Celui-ci délivre 612 ch, tout comme la version normale : cette Final Edition n’apporte donc pas de surcroît de puissance. Dévoilée en 2016, la Classe E 63 S 4MATIC+ conservait le fameux loc V8 mais avec une cylindrée en baisse par rapport à la génération précédente. Mais les 612 ch et le couple de 850 Nm ainsi que la transmission intégrale permettent alors de faire trembler les chronos : seulement 3,4 s pour le 0 à 100 km/h !

Une bonne base pour cette Final Edition, qui se concentre donc sur une personnalisation esthétique extérieure et intérieure….contre un chèque de 15000 euros tout de même. Le prix également pour bénéficier d’une série collector qui sera sans doute moins propice à la décôte et plus recherchée.

Pas de prise de tête en vue pour sélectionner la couleur de carrosserie : une seule teinte est proposée, le .gris graphite magno. Des stickers sur les flancs, et des logos AMG sur les montants C permettent de différencier le modèle. Les connaisseurs apprécieront la présence de jantes forgées AMG de 20 pouces à branches en Y en finition naturel brillant, inédites et qui apportent un vrai plus au niveau du look. Le Pack Sport Black AMG est également de série, avec de nombreux éléments fournis en noir brillant. Il ne reste plus rien de chromé ! Les acheteurs pourront tout de même choisir une petite variation en optant pour un des deux Packs Carbone Extérieur AMG I et II. On n’oubliera pas de préciser que pour le stockage, la belle pourra être à l’abri sous une housse de voiture AMG Indoor personnalisée avec l’inscription » AMG E 63 S FINAL EDITION « .

A l’intérieur, chaque exemplaire est numéroté au niveau d’un badge apposé sur la console centrale du type « 1 sur 499 ». Le maintien latéral sera au rendez-vous avec le Pack Sièges Performance AMG Exclusif. Ils sont dotés du chauffage, et de l’ensemble des réglages électriques. Sans oublier la sellerie en Cuir Nappa Exclusif AMG Gris titane/noir. On remarque également les surpiqûres jaunes, sur les sièges, mais aussi la planche de bord et les contre-portes recouvertes de cuir. En ajoutant des éléments en carbone, on obtient un habitacle au top niveau…

Cette E 63 S Final Edition sera donc une denrée rare, qu’on aimerait tous avoir dans son garage. Mais il n’y en aura que 499…en berline. La même quantité sera produite en break, de quoi convenir à tous les goûts.

Le sigle AMG sur la malle arrière