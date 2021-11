Peugeot e-208 et e-2008 : autonomie en hausse en 2022

Peugeot e-208

Peugeot annonce une progression de l’autonomie de ses deux modèles électriques phares, les e-208 et e-2008. Le gain est intéressant, puisqu’il annonce 25 km supplémentaires en cycle WLTP, soit 8 % de mieux qu’actuellement.

Dans le cas de la e-208, l’autonomie progresse à 362 km, soit 22 km de plus. Pour le e-2008, l’autonomie passe à 345 km, soit 25 km de mieux. Peugeot assure même que le gain peut être de 40 km en utilisation urbaine, avec des températures proches de 0 comme actuellement.

Pour obtenir ces chiffres, Peugeot n’a pas fait évoluer la capacité de la batterie.

Amélioration facile : les pneumatiques sélectionnés en première monte sont désormais en classe A+ au niveau efficience, avec une résistance au roulement inférieure. Cela concerne les pneumatiques 16″ sur la e-208 et 17″ sur le e-2008. Rien n’empêche de sélectionner ces nouveaux pneus lors du remplacement des votres sur votre e-208 2021…

Modification technique réservée aux modèles 2022 : l’apparition d’un nouveau rapport de démultiplication du réducteur. Celui-ci améliore l’autonomie sur route et sur autoroute.

Et enfin dernière modification, l’arrivée d’une pompe à chaleur couplée à un capteur d’hygrométrie pour optimiser l’efficacité énergétique de la climatisation et du chauffage. Il s’agit notamment de « piloter plus finement » la recirculation d’air dans l’habitacle.

Ces améliorations ont également été mises en places sur d’autres modèles du groupe Stellantis, notamment le DS3 Crossback E-Tense. De plus en plus de modèles partagent la même plate-forme eCMP, le moteur électrique de 100 kW ( 136 ch ) et la batterie de 50 kWh.

Peugeot annonce avoir vendu 90000 véhicules e-208 et e-2008 depuis fin 2019, sans préciser la répartition entre les deux. La nouvelle Peugeot 308 sera également bénéficiaire d’une version 100 % électrique en 2023.