Le changement de courroie de distribution sur Citroën C3

La Citroën C3 est l’une des citadines les plus vendues en France avec les Clio, 208 et Sandero. Ce modèle en est actuellement à sa troisième génération, mais de nombreuses C3 de première et seconde génération sont encore en circulation. Pour durer longtemps, il faut miser sur un entretien régulier. En ne ratant aucune opération indispensable telle que le remplacement de la courroie de distribution. Cette intervention mécanique est souvent redoutée du fait de son coût, mais elle demeure impérative et il est toujours possible de réaliser des économies sur son remplacement.

Citroën C3

Le prix pour le remplacement de la courroie de distribution d’une C3

Le prix de changement d’une courroie va varier selon le modèle de C3, la motorisation et le garage choisi. Il comprend le remplacement du kit de distribution complet : courroie, galets et pompe à eau. Il peut varier de 350 à 700 euros sur une C3, entre un moteur 1.1 de 60 ch essence et un diesel HDI 110 ( et selon les garages ).

En moyenne selon plusieurs spécialistes, il faut donc compter sur un prix de 500 euros.

Quand changer la courroie de distribution d’une Citroën C3 ?

En moyenne, le remplacement de la courroie doit se faire sur une C3 tous les 10 ans. Ou bien lorsque vous atteignez un kilométrage compris entre 100.000 et 150.000 km : un point à vérifier dans le carnet d’entretien du véhicule. Cet intervalle sera donc à respecter à nouveau lors du deuxième changement de courroie ! Si vous achetez une C3 d’occasion, n’oubliez pas de demander la facture de cette réparation afin de pouvoir programmer le remplacement suivant.

En cas de non respect de cette préconisation, vous prenez un gros risque. Quand une courroie de distribution casse, le moteur peut subir des dommages trop importants pour qu’il soit réparable. Ce qui engendre dans tous les cas des milliers d’euros de réparation. Le renouvellement de courroie est donc bien plus économique !

Toutes les Citroën C3 n’ont pas de courroie

Toutes les Citroën C3 n’ont pas de courroie de distribution. En essence, les C3 qui possèdent une courroie sont les C3 I et II avec les moteurs 4 cylindres 1.1 de 60 ch , 1.4 de 75 ch et 1.6 de 110 ch. Le 3 cylindres VTI / Puretech des C3 II et III possède une chaine de distribution, dont la tension doit être vérifiée tous les 200.000 km seulement.

En diesel, seules les C3 1.4 HDI, et 1.6 HDI 90 et 110 ch fonctionnement avec une courroie. Ce qui représente tout de même un grand nombre de voitures en circulation !

Si vous avez un doute, regardez si vous avez une courroie crantée en caoutchouc. Elle se présente de couleur noire, et il ne faut pas la confondre avec la courroie accessoires plus petite. La chaine de distribution est en métal, plus proche dans l’esprit d’une chaine de vélo. Et en vous présentant dans un garage avec votre carte grise, vous aurez certainement votre réponse, ainsi que la fréquence de remplacement. A vous de jouer !