Le nouveau Suzuki S-Cross 2022 est arrivé

Le tout nouveau Suzuki S-Cross est présenté, et vient prendre le relais d’une génération lancée en 2013 et restylée en 2016. Le constructeur japonais conserve le gabarit de son modèle, qui reste fixé à 4,30 m de long par 1,79 m de large et 1,58 m de haut. Le style du nouveau S-Cross est moderne et rassurant : pas de prise de risque de ce côté là.

Les blocs optiques reçoivent une signature lumineuse inédite, dans le prolongement de la barre chromée de la calandre. Celle-ci reçoit un habillage noir brillant, et descend jusqu’à la prise d’air du bouclier. Les designers n’ont pas oublié le ski de protection de bouclier : un classique pour les crossovers. De profil, les passages de roues sont marqués avec une forme plus carrée.

Rien de révolutionnaire non plus à l’arrière, avec des feux à LED en forme de L qui sont liés par un bandeau noir brillant. De nombreuses teintes de caisse seront proposées : Cool White, Energetic Red, Sphere Blue, Silky Silver Metallic, Blanc brillant, Titan Dark Gray, Cosmic Black et Canyon Brown.

Pas de surprise sous le capot : on retrouve pour le lancement le moteur essence 1.4 Booster jet de 129 ch couplé à un système d’hybridation légère SHVS 48V, déjà bien connu par exemple de l’actuel Vitara. Mais rassurez-vous : une nouvelle motorisation hybride devrait arriver par la suite, fournie par Toyota.

Suzuki n’a pas oublié l’une de ses spécificités : la transmission intégrale Allgrip Select, proposée sur l’ensemble de ses modèles quelle que soit leur taille. Les équipements de sécurité proposés sont nombreux :

Alerte de franchissement de ligne

Régulateur de vitesse avec Stop & Go

Aide à la correction de trajectoire

Alerte de vigilance du conducteur

Aide au freinage à double capteur

Système de reconnaissance de panneaux de signalisation

Détection des véhicules dans les angles morts

Assistance au démarrage en côte

Système de détection de trafic arrière

Vue à 360 degrés pour les manoeuvres

Dans l’habitacle, le nouveau S-Cross 2022 bénéfice d’une planche de bord inédite au dessin soigné. Les clients pourront choisir le niveau de finition avec les équipements qui vont bien comme par exemple le cuir synthétique, le toit ouvrant panoramique, la climatisation automatique bizone, système audio avec écran 9″…

Suzuki annonce également un volume de coffre de 430 litres.

Ce nouveau crossover compact arrivera sur le marché début 2022, les prix ne sont pas encore connus.

