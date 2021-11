Nouvelle gamme Alpine A110 : une GT de 300 ch !

Nouvelle Alpine A110S 2022

Alpine repense sa gamme pour 2022, et fait évoluer les versions de son A110. En entrée de gamme, l’A110 conserve son moteur de 252 ch contrairement aux autres versions. Elle peut désormais bénéficier des options suivantes : sièges Sabelt Confort réglables sur 6 voies en cuir noir, jantes Serac de 18 pouces, pédalier Sport en aluminium, équipement audio Focal et Park Assist. Mais aussi d’un échappement sport avec « résonateur acoustique paramétré pour respecter la signature sonore d’Alpine » et valve acoustique. ( voir notre essai de l’Alpine A110 Legende )

Apparue l’année dernière, l’Alpine A110 S reste au catalogue avec son châssis sport et sa puissance portée à 300 ch. Elle propose des options poussées, comme les pneumatiques semi-slick ( des Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect ) ! Le programme est complet, châssis, freins, échappement et sièges Sport. Sa présentation évolue avec l’arrivée d’une carrosserie bi-ton, qui associe la teinte Orange Feu et un toit noir profond. Mais ce n’est pas tout avec le lettrage Alpine en chrome noir, les jantes de 18 pouces GT Race de couleur noir brillant et des étriers de freins orange.

Les acheteurs peuvent aussi ajouter des appendices aérodynamiques en carbone optionnels pour se démarquer. Ce kit aéro permet également de porter la vitesse de pointe à 275 km/h avec un travail en soufflerie. Il comprend : lame avant et aileron arrière en carbone pour un appui aérodynamique augmenté, carénages étendus à l’avant sous la voiture pour augmenter l’efficacité du plancher plat et du diffuseur arrière, vitesse de pointe débridée à 275 km/h.

L’habitacle de l’A110S n’est pas en reste avec des sièges Sport Sabelt réglables sur 2 voies à l’architecture visible et au revêtement mixte cuir-microfibre noir et surpiqures orange.

Alpine A110 GT 2022

La nouvelle version, c’est l’Apine A110 GT qui utilise le même châssis Alpine standard que la première version, tout en bénéficiant du moteur de 300 ch de la version S. Elle est ainsi davantage axée Grand Tourisme. Pas de teinte orange, mais un Gris Tonnerre plus classique, et des badges GT à l’arrière et sur les entrées de portes. Il est également possible de cocher l’option Toit 100 % carbone finition brillante pour un gain de poids de 1,9 kg, comme sur une A110S.

Petite nouveauté sur les Alpine 2022 : l’arrivée d’un nouveau système multimédia Alpine avec écran tactile de 7 pouces, connectivité Bluetooth et 2 prises USB. De série sur l’A110 S et en option sur les autres, le menu Alpine Telemetrics affiche des manomètres ou histogrammes des données techniques de pression du turbo, de température de la boite de vitesses, du couple, de la puissance, de l’angle du volant, et de l’accéléromètre. Sans oublier un chronographe intégré pour mesurer ses performances lors d’une sortie circuit !

Les prix débutent à 59500 euros pour l’A110, à 69500 euros pour l’A110 GT, et à 71500 euros pour l’A110S.

