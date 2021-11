Kia lance une série spéciale sur son SUV Xceed hybride rechargeable : Black & White Edition. Une série très limitée, puisque seuls 500 exemplaires seront disponibles en France.

Ce crossover compact fabriqué en Slovaquie est motorisé par un 4 cylindres 1.6 GDi ( essence ) de 105 ch associé à un moteur électrique de 60,5 ch et à une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh. Cela donne une puissance cumulée de 141 ch, pour un couple de 265 Nm. Rien d’extravagant, mais suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 11 s. La transmission est à double embrayage à six rapports (DCT6).

L’autonomie est intéressante, avec 54 km ( en cycle WLTP ), avec une homologation à seulement 38 g de rejets de Co2.

Esthétiquement, cette série spéciale va inaugurer le tout nouveau logo Kia. Elle sera proposée en peinture métallisée Noir Basalte ou en peinture nacrée Blanc Sensation.

Kia Xceed hybride rechargeable Black & White Edition

Cette série est basée sur la finition Motion, mais ajoute de nombreux équipements de série : écran tactile couleur 10.25’’ avec compatibilité via câble USB Android Auto™ et Apple Carplay, système de navigation et services Kia Connect Live, combiné d’instrumentation 100% digital 12,3’’, Capteur de pluie, Sellerie tissu noir / cuir de synthèse, Vitres et lunette arrière surteintées, Jantes en alliage 18’’, Sièges avant à réglage lombaires électrique, Sièges avant réglable en hauteur, Système de chargement du smartphone par induction, et Pédalier et repose-pied finition aluminium.

Le prix de la Kia Xceed hybride rechargeable Black & White est intéressant : elle est proposée à 37690 euros. Kia communique actuellement sur une offre en Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 40 000 km, au prix mensuel de 207 euros par mois. Un tarif mensuel très réduit, mais qui cache un premier loyer de 3600 euros, et la déduction d’un bonus écologique de 1000 euros et de 2500 euros de prime à la conversion. Cette prime à la conversion n’est pas donnée à tout le monde : il faut mettre au rebut une voiture diesel d’avant 2011 ou une voiture essence d’avant 2006, et avoir des revenus qui rentrent dans la tranche voulue ( revenu fiscal compris entre 6 300€ et 13 489€ par part ).

Sans prime à la conversion, le premier loyer passe donc à 6100 euros. Si on lisse le montant total sur 49 mois, nous sommes plutôt à 327 euros par mois.