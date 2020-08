Kia XCeed : ticket d’entrée à 197 €/ mois

Kia XCeed

Vous connaissiez peut-être la Ceed, la compacte de la marque coréenne Kia. Désormais cette compacte se transforme en une plus aguicheuse Kia XCeed sous la forme d’un crossover familial situé sous le Sportage. La gamme compacte est désormais très complète chez Kia avec la berline compacte, la carrosserie shooting brake, et ce nouveau baroudeur. L’empattement est repris à la Ceed, mais la longueur est supérieure à celle de la Ceed. La XCeed est également plus large, et forcément plus haute ( de 4 cm ).

Dans les points forts de la Kia XCeed : un design particulièrement réussi. Ligne de toit fuyante, projecteurs acérés, lames chromées dans le bouclier avant, les détails sont soignés.

Dans l’habitacle, des inserts de couleur rappellent la teinte de caisse assez vive. Il s’agit du même intérieur que celui de la Ceed. On retrouve des équipements modernes avec une instrumentation numérique et des aides à la conduite pour une conduite autonome de niveau 2.

Sous le capot, la gamme XCeed débute avec un petit 3 cylindres essence de 120 ch. On passe ensuite sur 140 ch, avant le 1.6 également turbocompressé qui développe pas moins de 204 ch. Une version hybride rechargeable complète la gamme par le haut. En diesel, le 1.6 CRDi est de la partie avec deux niveaux de puissance de 115 et 136 ch. La boîte de vitesse automatique à double embrayage est proposée sur la grande majorité des motorisations.

Les prix débutent à 24990 euros mais peuvent rapidement se rapprocher des prix du Sportage avec les moteurs les plus puissants et les finitions les plus huppées.

Kia vient de modifier la gamme avec un ticket d’entrée en location longue durée sur 37 mois et 45000 km. Il s’agit en revanche d’un tarif mensuel après déduction d’un apport de 2600 euros, et aussi d’une prime à la conversion de 3000 euros ! A ce prix là, vous aurez droit à une XCeed Motion 1.0 T-GDI de 120 ch. Il faudrait donc revoir les loyers à la hausse pour s’offrir une autre motorisation, ou l’une des 3 finitions plus richement dotées Active, Design et Premium.

Kia XCeed

Kia XCeed

Kia XCeed

Kia XCeed