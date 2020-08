Désinfection du véhicule avec les produits Bardahl

Désinfectant Multi-surfaces Bardhal

À l’heure où l’hygiène doit faire l’objet de toutes les attentions, notamment dans les habitacles de nos véhicules, nous avons eu à cœur de tester les différents produits désinfectants de la gamme Bardhal.

Et pour cause, une automobile est un véritable nid de germes potentiellement dangereux pour l’organisme. Cela peut notamment s’expliquer par la surexposition de la voiture à l’humidité et la chaleur qui sont de facto deux facteurs favorisant la multiplication des champignons et des bactéries.

D’après de récentes études dans le domaine, le volant contient à lui seul plus de 800 bactéries au cm2…

Pire encore, la propagation des bactéries dans l’habitacle augmenterait significativement dans les véhicules où les personnes conduisent en mangeant ou en se maquillant.

Et parmi ces bactéries, on retrouve le staphylocoque, responsable de l’impétigo et des intoxications alimentaires qui peuvent déclencher des symptômes tels : que des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Aussi, pour éviter de tels risques, il est primordial que les surfaces dans la voiture soient régulièrement nettoyées et désinfectées.

Bardhal, spécialiste français de produits d’entretien pour l’automobile dispose d’une gamme particulièrement complète pour venir à bout des différentes bactéries à l’intérieur de l’habitacle.

Produits en main, partons sans plus tarder à la chasse aux bactéries qui nous posent tant de soucis depuis ces derniers mois.

Shampooing Lustrand Bardahl

Mais avant de nous pencher sur la désinfection de l’habitacle, nous avons entrepris de laver la carrosserie en prenant le soin de nettoyer avec minutie toutes les poignées de portes ainsi que la commande d’ouverture due coffre, aucun élément n’est oublié.

Shampooing Lustrand Bardahl

Pour mener à bien cette opération de nettoyage de carrosserie, nous avons utilisé le Shampoing lustrant Bardhal qui permet de dégraisser le véhicule tout en décontaminant la carrosserie de tous les polluants et goudrons.

En outre, ce shampooing bénéficie d’agents brillants pour la peinture sans être agressif pour la peau, un bon point.

A l’usage, le Shampooing lustrant décolle facilement les saletés et autres résidus de pollution en tout genre. A noter que le rinçage du shampooing, s’effectue sans le moindre encombre.

Spécifications :

Flacon de 500 ml

Efficacité redoutable pour les besoins spécifiques du nettoyage automobile : décrassant, dégraissant, facile à rincer, sa formule puissante préserve vernis et peintures

Ses agents lustrants procurent une brillance immédiate et anti-traces.

Passons ensuite, au nettoyage des jantes, opération souvent décrié comme une véritable corvée par la plupart d’entre nous. Pour mener à bien cette opération, nous avons utilisé le Nettoyant jantes peintes/vernies Bardhal.

Nettoyant Jantes Bardahl

Sous forme de pulvérisateur de 500ml, le Nettoyant Jantes Bardahl décrasse et protège les jantes pour une action longue durée.

Nettoyant Jantes Bardahl

Spécifications :

Formule décrassante surpuissante

Elime sans efforts les salissures, poussière de frein, graisses ou goudron sur jantes alu vernies ou peintes et enjoliveurs

Pour décrassage profond ou entretien régulier

Ravive la brillance d’origine et protège durablement les jantes

Le mode d’application est on ne peut plus simple, quelques pulvérisations du produits sur la jante, il ne reste qu’à patienter quelques minutes avant de rincer avec le nettoyeur haute pression.

Nettoyant Jantes Bardahl





Dans les faits, ce produit s’est avéré très efficace pour nettoyer les jantes et offre l’avantage de pouvoir être utilisé aussi bien sur des jantes chromées que des jantes anodisées.

L’extérieur de notre véhicule était parfaitement nettoyée, passons désormais à la désinfection de l’habitable.

A ce titre, il nous parait important de rappeler les différentes zones à désinfecter comme : les poignées de porte intérieure et extérieure, la commande de boîte de vitesse, le volant, le levier de frein à main, les clés, bref les différentes commandes.

Pour nettoyer ces différentes zones, nous avons opté pour le Désinfectant Multi-surfaces Bardahl.

Désinfectant Multi Surfaces Bardahl









Comme son nom l’indique, ce produit vous permet de désinfecter les différents composants de l’habitacle.

En outre, il s’agit d’une solution rapide et économique pour éliminer les bactéries, virus et champignons de toutes vos surfaces.

Désinfectant Multi Surfaces Bardahl

Certifié comme être un véritable virucide (norme EN14476), le Désinfectant Multi-surfaces Bardhal offre de nombreux avantages, il est à la fois antibactériens, antifongiques et également virucide.

De plus, ce produit est destiné aux différents type de supports : métal, plastique, tissus, etc.

Nous avons passé au crible tous les composants de l’habitacle, du moins à chaque endroit où il a été possible d’accéder.

Bien évidement, pour ne pas infecter notre habitacle, nous avons utilisé un chiffon microfibre neuf et imbibé de la solution désinfectante Bardhal.





Désinfectant Multi Surfaces Bardahl

Désinfectant Multi Surfaces Bardahl

Désinfectant Multi Surfaces Bardahl

Ainsi, le volant, les différentes commandes de conduite, l’écran tactile, les commandes de ventilation, les poignées de portes, la commande d’ouverture de la boîte à gants, les contre-portes sans oublier le frein à main, toutes ces zones sont passées en revue.

A partir du moment où notre véhicule est désinfecté, point n’est utile de rapporter de nouvelles bactéries à bord.

Et parmi les geste simples qui freinent la transmission des virus de la grippe A (H1N1) ou de la Covid-19 pour ne pas la nommer, les autorités sanitaires préconisent de se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon.

Chose qui n’est pas toujours évidente, surtout lorsque vous êtes sur la route, loin de tout point d’eau. C’est pourquoi Bardhal propose la Solution Hydro alcoolique désinfectante mains.

Solution Hydroalcoolique Bardhal

Comme son nom l’indique, cette solution permet de se désinfecter les mains de toutes bactéries et ce à n’importe quel moment de la journée (virucide H1N1 EN14476). Sous forme de flacon de 500 ml, la Solution hydro alcoolique Bardahl trouvera facilement sa place dans votre habitacle et s’avère très pratique au quotidien.

Solution Hydroalcoolique Bardhal

Par ailleurs, si vous souhaitez venir à bout de résidus de graisse plus tenace, Bardhal propose également dans sa gamme un Savon crème microbilles.

Savon crème microbilles parfum orange

Savon crème microbilles parfum orange

Très efficace, le savon crème microbilles Bardahl a été développé pour tous les bricoleurs et professionnels. Grâce à ses propriétés micro-abrasives et hydratantes, aucune tâche ne lui résiste.

Savon crème microbilles parfum orange

D’ailleurs, force est de reconnaître que rien de tel qu’un bon gommage des mains après avoir plongé les mains dans le compartiment moteur !

Savon crème microbilles parfum orange

Enfin, pour parfaire notre opération de désinfection, nous avons entrepris de désinfecter et purifier le système de climatisation du véhicule.

Désinfectant Climatisation Bardhal

Rien de tel qu’un petit écrin de fraîcheur quand l’habitacle de votre auto se transforme en sauna. Pourtant ce geste anodin n’est pas dans conséquence sur votre santé.

Lorsque la voiture est neuve, pas de soucis car votre véhicule est doté de filtres destinés à purifier l’air de votre habitacle.

Mais au fil du temps et des kilomètres parcourus, ces filtres s’encrassent progressivement de poussières, bactéries, acariens & moisissures. Ainsi, à chaque fois que vous allumez la climatisation, ces éléments néfastes sont diffusés dans l’habitacle. L’air se charge de particules polluantes et allergènes qui sont néfastes pour votre santé.

C’est pourquoi, nous avons utilisé le Désinfectant Climatisation Bardahl qui permet une désinfection en profondeur du circuit d’air du véhicule afin d’éliminer toutes bactéries, virus et champignons.

Purifiant habitacle Bardahl :

Purifiant habitacle Bardhal

Sous forme d’aérosol de 125 ml répondant à la norme EN14476, le Désinfectant Climatisation Bardhal est on ne peut plus simple d’utilisation. Il suffit de pulvériser le produit dans l’entrée d’air du circuit.

Une fois notre système de ventilation complètement traité, nous avons procédé à une purification de l’habitacle en utilisant le Purifiant habitacle Bardahl.

Comme son nom l’indique, ce produit permet de purifier l’atmosphère et de désinfecter toutes les surfaces de l’habitacle.

Purifiant habitacle Bardhal

Très facile d’utilisation, le Purifiant habitable Bardahl détruit les mauvaises odeurs tout en parfumant légèrement l’habitacle.

Sous forme d’aérosol de 125 ml, ce produit s’avère très simple d’utilisation. Il suffit d’actionner le bouton de l’ aérosol et de laisser agir le produit durant 15 minutes avec la climatisation en froid maxi.



Purifiant habitacle Bardhal

A noter, que ce Purifiant habitacle est un puissant bactéricide, fongicide et virucide conforme à la norme EN14476.

Conclusion :

Lorsqu’on sait qu’un habitable de véhicule contient à titre d’exemple : deux fois plus de germes qu’un bouton d’ascenseur ou bien plus six fois plus qu’un smartphone, le nettoyage d’une auto doit faire l’objet d’un protocole bien spécifique.

Pour se faire, nous avons trouvé la gamme produits de nettoyage Bardahl très complète et facile à utiliser. Désinfecter son véhicule en un temps record avec des produits de qualité est donc tout à fait possible.

Pour un habitacle sain, la règle numéro 1 consiste à entretenir régulièrement sa climatisation, les traitements antibactériens de chez Bardahl offrent une belle efficacité.

Enfin, l’utilisation régulière des différents produits désinfectant Bardahl (Désinfectant Multi-Surfaces, Désinfectant climatisation et solution hydro alcoolique) permet de dresser une barrière efficace contre les différents virus et bactéries.

Notre 308 brille comme un sou neuf et prête à rouler loin des microbes !

Les + des produits :

Gamme simple, intuitive et complète

Produits efficaces

Prix très compétitifs

Simplicité d’utilisation

Made in France

Site du fabricant : www.bardahl.fr