La course de VTC à 10,20 euros minimum, 27 % d’augmentation

La course de VTC bientôt à 9 euros minimum – image : Uber

Les syndicats de chauffeurs et les plate-formes se sont retrouvés pour pour revoir le montant des courses à la hausse. Une nécessité pour les chauffeurs, qui souffrent de prix à la pompe à nouveau en augmentation régulière, avec un prix du litre de gazole actuellement autour des deux euros. Une hausse a donc été négociée et validée par la majorité des syndicats et des plate-formes : un accord inédit en France, mais qui ne devrait pas radicalement changer la donne.

Une hausse de 27 % pour les clients

Depuis le 1er février, la course minimale permettra désormais aux chauffeurs VTC d’encaisser 7,65 euros. Sur la plate-forme Uber, le prix va ainsi grimper à 10,20 euros, au lieu de 8 euros précédemment. Le client devra donc payer 27 % de plus pour une petite course.

Actuellement, de nombreux chauffeurs n’acceptent pas les petites courses qui ne rapportent pas suffisamment face au prix du carburant et des conditions de circulation difficiles. Cette hausse pourrait donc inciter davantage de chauffeurs à accepter les petites courses, et donc à améliorer la disponibilité pour les clients. Une théorie qui ne va pas nécessairement se répercuter dans la réalité…

Car l’accord trouvé le 18 janvier dernier ne satisfait pas pour autant les syndicats comme Union indépendants, qui trouvent encore les conditions insatisfaisantes. Les chauffeurs VTC auraient pour beaucoup souhaité que la négociation porte également sur la deuxième composante du prix d’une course : le prix horokilométrique.

Les petites courses risquent donc d’être toujours délaissées par un grand nombre de chauffeurs.

D’autres discussions auront lieu dans l’année, avec sans doute de nouvelles hausses de tarifs pour les clients. L’équilibre doit toutefois être trouvé pour éviter aux VTC de faire fuir leur clientèle vers d’autres modes de transport, ou vers les taxis.

En attendant le nouveau tarif minimal s’applique sur les principales applications comme Uber, Bolt et Heetch.