La remplaçante de l’Alfa Romeo Giulia sera électrique avec jusqu’à 800 ch

Alfa Romeo a longtemps souffert d’un manque de nouveautés, avec un plan produit très limité. Les Mito et Giulietta par exemple, n’ont même pas eu droit à une remplaçante ! Fort heureusement, la naissance du groupe Stellantis devrait donner une nouvelle dynamique à la marque italienne. Un nouveau plan produit a été mis au point, et les nouveautés seront bien plus régulières que dans le passé.

Une berline électrique de 800 ch en préparation

Comme pour les autres marques du groupe Stellantis, Alfa Romeo va devoir se concentrer dans les années à venir sur les nouveaux modèles électriques. Rappelons qu’aujourd’hui, la première Alfa électrique n’a pas encore été présentée ! Le constructeur italien fait donc partie des retardataires.

Alfa Romeo dispose d’un passé glorieux en compétition, et a aussi développé de vraies pépites dans les sportives ces dernières années. Les modèles collectors comptent notamment la 8C, la 4C, ou encore la Giulia GTAm.

Pour ne pas subir, Alfa Romeo souhaite viser le gratin des voitures électriques. Positionné dans le monde du premium, le constructeur au Biscione projette ainsi de commercialiser une grande berline électrique particulièrement puissante. Cette remplaçante de la Giulia devrait proposer plusieurs motorisations, avec une version sportive de plus de 800 ch ! Celle-ci sera sans doute badgée GTA, ou eGTA.

La remplaçante de la Giulia pourra s’offrir la nouvelle plate-forme électrique STLA Large de Stellantis. Cela lui permettra de bénéficier des motorisations les plus puissantes disponibles, ainsi que des batteries les plus généreuses. Actuellement les rumeurs évoquent donc déjà une autonomie de 700 km, ainsi qu’une charge ultra-rapide de 15 minutes seulement pour récupérer de 10 à 80 % d’autonomie.

L’autonomie de 700 km a également été annoncée pour le prochain Peugeot e-3008 dernièrement, ce qui valide cette autonomie pour une Alfa qui plus est à architecture basse.

Cette nouvelle Giulia électrique pourrait aussi inaugurer une nouvelle appellation, et n’apparaitra pas sur le marché avant 2025. D’ici là, il est probable qu’Alfa nous concocte un joli concept car pour annoncer la version de série.