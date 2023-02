Rien ne va plus pour le Nissan Qashqai

Qashqai E-power

Commercialisé en 2021, l’actuelle génération du Nissan Qashqai est loin de connaitre les scores de ventes des précédentes générations. Sur l’année 2022 en France, le Qashqai ne s’est classé qu’à la 39ème place du marché avec 10913 exemplaires. Il est devancé par de nombreux rivaux, bien évidemment par les Peugeot 3008 et Renault Arkana, mais aussi par les coréens.

Les deux cousins Hyundai Tucson et Kia Sportage devancent le Qashqai, en se plaçant aux 21ème et 30ème place. Il est donc loin, le temps où le Nissan était l’un des SUV compacts les plus vendus en France !

Tout avait bien démarré pour le Qashqai

La première génération du Qashqai sort en 2007 : avant même la sortie du Peugeot 3008 première génération. Le succès arrive rapidement pour ce modèle qui met les crossovers sur le devant de la scène. S’il partage sa plate-forme avec le Renault Scenic, le nouveau venu décline dans un gabarit compact la recette du Murano. Il est proposé en deux ou quatre roues motrices, et en essence ou en diesel avec des moteurs Renault. Autre point positif : des tarifs abordables.

Cela a permis à Nissan de vendre plus de 100.000 exemplaires sur les 4 premières années de commercialisation.

La deuxième génération arrive sur le marché en 2014, et peaufine la formule avec un design plus dynamique et de nouveaux équipements technologiques. Là encore le succès opère, même si la concurrence se développe. Le Qashqai n’est plus tout seul, et il se démarque déjà moins.

En 2021, Nissan lance le Qashqai 3. Cette foi-ci, le design est plus clivant : la face avant est plus torturée avec sa grande calandre en V et ses projecteurs en forme de boomerang. A l’arrière, le design est proche du précédent et manque peut-être d’audace…

Autre difficulté, les prix ont bien augmenté : la gamme actuelle est vendue entre 31650 euros et 46950 euros. Mais les concurrents ne sont pas moins chers : il faut compter 35000 euros pour un 3008 ou un Tucson !

En janvier 2023, le Qashqai s’est placé 27ème. En embuscade entre les Tucson et Sportage, le japonais ne compte pas en rester là. La nouvelle motorisation hybride pourrait jouer en sa faveur, il faudra aussi de bonnes campagnes de pub…A suivre !