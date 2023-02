Le nouveau Porsche Cayenne pourra résister à tout

Le nouveau Porsche Cayenne est bientôt prêt

Chez Porsche, l’actuelle génération du Cayenne est sortie en 2018, après une présentation en 2017. Il est donc grand temps pour Porsche de procéder à un restyling pour relancer les ventes d’un modèle qui n’est autre qu’un best-seller. Le million de Cayenne produits a d’ailleurs été atteint fin 2020 !

Porsche n’a pas prévu de se contenter d’un petit programme, puisque ce facelift est annoncé comme le plus complet jamais réalisé par le constructeur.

Ce qui va changer : un lourd programme

Ce Cayenne 2023 va entièrement revoir sa gamme de motorisations, et va aussi bénéficier d’un nouveau châssis semi-actif. Les ingénieurs ont souhaité travailler sur la polyvalence pour aller dans trois directions plutôt opposées : performances, confort et aptitudes en tout-terrain. Et Porsche ne fait pas dans la dentelle pour ce restyling, avec un programme de tests sur 4 millions de kilomètres, réalisé sur 4 continents, de la Finlande aux dunes marocaines en passant par la Boucle nord du Nürburgring. Un Cayenne est donc bien conçu pour résister à tout, ou presque.

Au sommet de la gamme, le Cayenne Turbo S E-Hybrid sera logiquement reconduit mais avec une puissance revue à la hausse, soit 700 ch voire plus !

Esthétiquement, il n’est évidemment pas question de dénaturer le Cayenne, mais de le moderniser. Ce qui passera par de nouveaux blocs optiques, avec la technologie inédite des phares à LED HD matriciels. Ces projecteurs seront aussi dotés d’une signature lumineuse inédite.

A l’arrière, les photos présentées nous montrent aussi une évolution importante des deux blocs optiques, dont la zone d’éclairage s’élargit.

Porsche nous indique aussi que l’habitacle évolue en profondeur, avec une digitalisation poussée pour le « nouveau concept d’affichage et de commande à bord ».

Le nouveau Porsche Cayenne sera officiellement dévoilé au printemps, pour une commercialisation dans la foulée. Ce gros facelift nous indique que le modèle repart pour plusieurs années de carrière, sans doute pour poursuivre un moment sa route en parallèle d’un remplaçant électrique. En 2030, Porsche vise 80 % de ses ventes en tout électrique, et ne dispose pour l’instant que d’un seul modèle électrique : la Taycan. Les choses vont donc rapidement changer, notamment avec le Macan électrique ainsi que les Boxster et Cayman électriques.

Le Porsche Cayenne en phase de tests

Le Porsche Cayenne en phase de tests

