Audi S3 Sportback : la nouvelle génération !

Audi S3 Sportback

L’Audi S3 est une véritable institution parmi les compactes sportives. Depuis son introduction en 1999, la S3 s’est imposée comme une sportive puissante, efficace et raffinée. Il faut dire qu’elle se place toujours parmi les meilleures avec un niveau de puissance élevée, mais aussi une transmission intégrale Quattro qui lui assure une excellente motricité. La nouvelle venue est dans la continuité de la précédente, et n’impose aucune révolution sous le capot. La nouvelle Audi S3 2020 reste ainsi fidèle au bloc 4 cylindres 2.0 TFSI d’une puissance de 310 ch, contre 300 ch au lancement de la précédente génération. Mais celui lui autorise déjà des performances plus que sympathiques avec un 0 à 100 km/h effectué en 4,8 s, et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Si la puissance demeure similaire, les rejets de Co2 ont certainement été l’une des préoccupations majeures des motoristes. Cette nouvelle génération est homologuée entre 169 et 170 g.

Audi S3 Sportback

La S3 Sportback et sa déclinaison 3 volumes S3 Sedan sont livrées d’office en Quattro et boîte S-Tronic 7, ainsi qu’une suspension sport S spécifique. En option, une suspension pilotée est également proposée.

Mais parlons un peu du style : souvent discrète, la S3 2020 sait se faire remarquer avec une face avant agressive à souhait. La calandre Singleframe est particulièrement large, avec ici une version dotée du pack style noir. Les prises d’air latérales sont mises en avant par des éléments de design qui jouent sur les contrastes entre la couleur carrosserie et le noir. On en profitera particulièrement avec une teinte vive ou claire, comme ce jaune python ! Les blocs optiques sont ici dotées de la technologie Matrix LED, qui permet de rouler avec un éclairage entièrement automatique qui gère le passage en mode plein phares avec un pilotage des led pour éclairer autour des autres usagers. A l’arrière, outre le bouclier arrière sport, ce sont le diffuseur et les quatre sorties d’échappement qui permettront aux autres usagers de comprendre à quoi ils ont affaire. Si de série les jantes alliage sont en 18″, des jantes 19″ seront évidemment disponibles parmi le très large catalogue d’options.

Annoncée pour l’automne prochain, la nouvelle Audi S3 Sportback s’affichera en Allemagne à des prix débutants à 46302 euros. Un tarif somme toute très raisonnable au vu du contenu, des performances, et du positionnement premium de cette sportive. Une Audi S3 Edition One sera également proposée au lancement.

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback

Audi S3 Sportback