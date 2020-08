Série limitée : Nissan Micra Made in France

Nissan Micra Made in France

Nissan utilise au maximum la carte du Made in France pour sa Micra. Fabriquée dans l’usine Renault de Flins, la Nissan Micra va bénéficier pour la rentrée d’une nouvelle série limitée Made in France. Et ce n’est pas une première puisqu’il s’agit de la cinquième édition de cette série ! Pas tant limitée que ça…

Basée sur la finition Acenta, la Micra Made in France est proposée avec un seul moteur : le bloc essence IG-T 100 en boîte manuelle.

D’origine la finition Acenta comprend de série le régulateur limiteur de vitesse, la climatisation manuelle, le système multimédia avec écran 7″, le combiné d’instrumentation avec écran 5″, Android Auto et Apple Car Play. Et comme toute série limitée qui se respecte, celle-ci voit son équipement enrichi d’un certain nombre d’éléments : les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 16″, et de la personnalisation avec stickers latéraux, frontaux et arrière ; montant de custode, aérateurs et volant. Le pack sécurité d’une valeur de 550 euros est aussi de la partie avec de nombreux systèmes de sécurité.

Il comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, les phares antibrouillard avant, le détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique, la prévention de franchissement de ligne intelligent et le rétroviseur intérieur électrochromatique.

Nissan communique un prix d’achat de 19 240€, mais dans les publicités ce sera avant tout le loyer mensuel de 199 euros, sans apport et sans conditions. L’entretien est inclus pendant une durée de 3 ans. La durée de cette location longue durée LLD est de 49 mois, pour 40.000 km maximum. Coût total sur les 4 années : 9751 euros, soit 2437 euros par an.

