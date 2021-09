Essai nouvelle Peugeot 308 GT Hybrid 180 – 2021 : futur jackpot

Essai nouvelle Peugeot 308 GT Hybrid 180

La troisième génération de Peugeot 308 arrive dans un contexte favorable où les ventes de la marque française sont au beau fixe. Cette tendance positive semble vouloir se confirmer avec une compacte entièrement revisitée et également très ambitieuse. Le segment des compactes est dit stabilisé en Europe, avec une majorité des ventes réalisée auprès des entreprises ( 60 % pour les berlines et 70 % pour les breaks ). Cela ne freine pas la 308 III qui compte bien se tailler la part du lion…

Pour ce premier essai de la nouvelle 308 qui arrive en concessions dès le mois d’octobre en berline, puis début 2022 en Station Wagon, nous avons sélectionné une version GT Hybrid 180 ch inédite jusqu’alors.

Cette Peugeot 308 est en finition GT, l’avant dernier niveau de la gamme

Un design à la hauteur pour la nouvelle 308

Comme toutes les dernières Peugeot depuis quelques années, cette nouvelle venue mise beaucoup sur son style. Un pari gagnant commercialement pour les 2008 et 3008, et qui devrait certainement lui permettre une nouvelle fois de cartonner dans son segment.

La nouvelle face avant est voulue sensuelle et aiguisée, et la 308 conserve la signature lumineuse avec les fameux crocs. Ceux-ci sont utilisés pour les feux de jour ainsi que pour les clignotants. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils sont de série sur toute la gamme, pas comme sur 208 !

La nouvelle 308 surprise avec le clignotant activé

Cette 308 2021 a l’honneur d’inaugurer l’arrivée du tout nouveau logo, dévoilé en début d’année. Innovant et fabriqué en indium, celui-ci permet aussi d’intégrer des radars pour les aides à la conduite. La nouvelle calandre est spectaculaire, et s’encadre d’inserts horizontaux dans l’esprit du 3008 restylé. Mais sans aller jusqu’à créer l’effet de mélange entre la teinte de caisse et la calandre. Les blocs optiques effilés nous rappellent la grande 508, de quoi installer un air de famille.

Le nouvel avant de la 308 va donner un coup de vieux au modèle sortant

Inutile de dire que cette nouvelle compacte fait son petit effet, de quoi pousser les curieux en concession ! Lors de notre essai elle a d’ailleurs attiré de nombreuses personnes immédiatement séduites par son look. Un effet qui n’est pas donné à tous les nouveaux modèles, de bonne augure…

Les proportions sont dynamisées avec une longueur augmentée de 11 cm. Pour la partie arrière, les designers ont travaillé sur l’épaulement des ailes arrière.

A l’ouverture de la voiture, une séquence anime les feux arrière à LED : très sympa.

Les feux arrière de la 308 sont très réussis

Vous pourrez reconnaitre de profil les versions haut de gamme GT, non seulement par la présence de grandes jantes alliage 18″ mais aussi par la présence du nouveau logo apposé sur les ailes avant.

Côté design donc, malgré le départ de Gilles Vidal pour la concurrence, cette 308 est bien inspirée et a de quoi se démarquer de ses rivales.

Du nouveau dans l’habitacle de la Peugeot 308 2021

Dans l’habitacle, le rendu est lui aussi à la hauteur avec un aménagement qui fait son petit effet. Si la planche de bord peut sembler un peu massive côté passager, elle est moderne et complète pour la console centrale et les différentes commandes. Plus besoin par exemple d’aller chercher les commandes de climatisation dans un menu caché comme sur l’ancienne 308.

La planche de bord de la nouvelle 308 repense son i-cockpit et ses commandes centrales

Peugeot a fait appel à des plastiques de qualité dont nombreux sont peints pour offrir une belle présentation Mais dans le détail vous pourrez observer que les matériaux moussés sont très peu présents, moins que dans une Golf 8 ou une BMW Série 1.

Sans surprise, le i-cockpit cher à la marque est reconduit. Il se modernise avec une ergonomie voulue aussi simple que celle d’un smartphone, et un nouveau système d’info-divertissement : le Peugeot i-Connect Advanced. L’instrumentation devant le conducteur reprend le principe 3D vu sur la 208. Ce système de i-cockpit apparu en 2012 a toujours été annoncé comme une combinaison d’instrumentation tête haute avec un volant de petit diamètre et bas placé. Mais selon votre taille et vos réglages de siège et de volant, vous pouvez ne pas voir les compteurs correctement. De quoi prendre le risque de ne pas bien voir la vitesse…Et ça c’était en 2012. En 2021, ce ne sont plus les compteurs qui sont masqués partiellement mais une partie du cockpit virtuel, qui vous affiche par exemple la navigation sur une grande dalle numérique. On se surprend alors à devoir quitter sa position de conduite et à se redresser pour parvenir à bien voir les indications…Pas très confortable, mais tous les conducteurs ne seront pas directement concernés par ce problème. A vous de tester…

Avec les commandes vocales, vous pourrez facilement piloter de nombreuses fonctions « OK Peugeot, je voudrais mettre la radio… ». Les i-toggle sont désormais configurables. Cela permet de choisir si on souhaite par exemple avoir une touche directe pour l’accès à la téléphonie, ou la climatisation passager, ou encore l’énergie dans le cas d’une version hybride.

De nouvelles commandes configurables prennent place sous l’écran central

Peugeot n’a pas non plus oublié de vous ambiancer avec le nouveau système hifi Focal ( option à 850 euros ). Pour la recharge de votre smartphone, attention. Si vous n’avez pas un modèle compatible avec le chargement par induction, prévoyez un câble en mini USB. Car toutes les prises de l’habitacle sont en 12V ou en mini USB, fini l’USB standard.

L’éclairage d’ambiance fait appel à des lignes de LED, dont on peut sélectionner la couleur d’éclairage. Autre distinction : un tout nouveau volant qui peut profiter de la fonction chauffage sur les versions hautes.

A l’avant, les sièges sont ergonomiques avec le label AGR : comme chez le nouveau cousin Opel ! Mais à condition d’activer une option à 1000 euros, qui combine les commandes électriques à mémoire pour le siège conducteur, et les sièges chauffants et massants pour les deux sièges avant.

La couleur Bleu naboo des sièges cuir nappa optionnels est inédite

Voulue par la marque comme une compacte généraliste haut de gamme, la Peugeot 308 peut profiter en option de cette sellerie cuir nappa bleu naboo. Pour la bagatelle de 1900 euros…Le cuir nappa mistral, plus conventionnel en coloris que ce bleu vert original, est aussi disponible à 1700 euros.

Et enfin sur l’application MyPeugeot, vous pourrez piloter plusieurs fonctions comme le chauffage de l’habitacle. Et ce sans abonnement !

Mais parlons un peu de l’espace à bord. Si les dimensions extérieures ont progressé, l’espace à l’arrière est en retrait de celui de certaines rivales comme les Golf et la Mégane.

L’ouverture du hayon reste manuelle, contrairement à celle de la 308 SW. Son ouverture est d’ailleurs cachée sous la ligne qui relie les feux. Astucieux mais pas forcément pratique. La logeabilité ne progresse pas avec 412 litres contre 420 pour le modèle sortant. Mais pour une version hybride comme ici, la contenance se réduit à 361 litres du fait de la présence des batteries…

Le volume de coffre est réduit sur les 308 hybrides

A conduire : de l’hybridation qui change tout

La gamme de la nouvelle 308 propose 3 axes de motorisations : essence, diesel et hybride rechargeable. Pour ce premier essai, nous nous sommes naturellement tournés vers la nouvelle motorisation hybride rechargeable 180 ch, la plus « abordable ». Cette nouvelle offre repose encore et toujours sur le quatre cylindres 1.6 Puretech, ici en déclinaison 150 ch. Et avec un moteur électrique en complément, la puissance grimpe à 180 ch sur les seules roues avant. Un niveau de puissance qui nécessite d’enclencher le mode de conduite qui va bien. Car au quotidien, nous allons forcément rouler le plus possible en électrique. Il s’agit du fonctionnement par défaut dès le démarrage de la voiture, et aussi du plus économique, écologique, et silencieux !

La 308 Hybrid 180 est parfaitement à son aise en milieu urbain

En électrique, autant le dire tout de suite : la différence d’agrément et de performances entre les versions 180 et 225 ch est imperceptible. Dès lors, à quoi bon s’orienter vers le 225 ch ? Le surcroît de puissance repose aux deux tiers sur le moteur essence, mais la différence sera peu exploitée ( et exploitable ) au quotidien.

Cette première version 180 ch est très agréable, avec une douceur inconnue jusqu’alors sur une 308. Pas de griefs à faire sur le comportement routier, avec un châssis comme toujours très bien réglé. Aidé ici par une monte pneumatique généreuse…Le train avant est précis et efficace, et malgré le poids supérieur à 1,6 tonne, la 308 reste parfaitement équilibrée en toutes circonstances.

La Peugeot 308 pose fièrement sur la Croisette

En activant le mode sport et en accélérant un peu plus fort que la normale, on va faire rugir le moteur Puretech. Ce qui n’est pas vraiment le mot, avec une sonorité peu flatteuse ( mais mieux que celle d’un 3 cylindres ). Voilà qui encourage rapidement à monter les rapports avec les palettes, pour réduire le volume sonore et aussi ne pas exploser le glorieux niveau de consommation qu’on espère toujours voir proche de zéro.

Avec 110 ch, le moteur électrique est tout à fait suffisant pour se déplacer en milieu urbain et sur de petites routes. Et comme la 308 est bien insonorisée, l’agrément général en profite tout comme le niveau de confort.

L’autonomie électrique est annoncée jusqu’à 60 km, ce qui semble tout à fait réalisable. Un mode B pour accentuer le freinage régénératif est d’ailleurs présent au niveau de la toute nouvelle commande de boîte de vitesse pour vous y aider.

La nouvelle commande de boîte de vitesses est réduite à un sélecteur !

Peugeot n’a pas oublié les aides à la conduite, qui sont évidemment au rendez-vous. Avec par exemple le nouveau système de caméras à 360 degrés, inédit sur la 308. Vous pourrez bénéficier du Pack Drive Assist + Rear warning dès le niveau de finition Allure Pack.

L’essayer c’est donc l’adopter. Surtout en comparaison avec des blocs essence et diesel qui se limitent à 130 ch seulement ! Mais reste à aborder une question piquante : celle du prix. Lequel ne peut qu’augmenter avec une motorisation qui comprend plusieurs moteurs et une batterie….

Je vous fais l’impasse des temps de chargement, que nous n’avons pu tester directement lors de ce rapide essai du côté de Cannes.

La 308 Hybrid 180 possède une trappe de chaque côté : celle de gauche est dédiée à la prise

Budget : des prix conséquents en hybride pour la 308

Peugeot propose sa 308 Hybrid 180 ch dès 36800 euros en finition Active Pack. Un niveau qui ne vous fera pas profiter des derniers raffinements disponibles. Quitte à opter pour une motorisation dernier cri, autant avoir les éléments de confort qui vont bien…

En finition GT Hybrid 180, le tarif grimpe à 41400 euros. Il n’est pas possible d’opter pour la GT Pack en 180 ch : celle-ci impose la motorisation Hybrid 225 ch à 44900 euros. ( voir les prix de la Peugeot 308 )

Le système Hifi Focal est en option à 850 euros

L’écart de prix de 5900 euros avec la motorisation Puretech 130 EAT8 se justifie pour ceux qui ne voudraient rouler qu’en électrique la plupart du temps, et bénéficier d’une puissance supérieure. Mais le surcoût reste important : il est en fait davantage supportable pour les sociétés qui peuvent ainsi amortir comptablement et aussi éviter des frais de TVS.

Economiquement, il sera sans doute plus judicieux d’opter pour une 308 Puretech 130 EAT8. Mais serez-vous raisonnable ou technophile ?