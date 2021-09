Conclusion essai Peugeot 308 Hybrid 180

La nouvelle 308 a tout pour réussir un jackpot pour la marque

Courant 2023, la nouvelle 308 profitera à son tour d’une déclinaison 100 % électrique. Avec qui sait une version sportive PSE par la suite…

En attendant, cette 308 GT Hybrid 180 est largement recommandable, et sera une belle alternative aux versions essence pour ceux qui souhaitent rouler en électrique dès à présent. Elle est digne de la réputation de la marque niveau châssis, et suit de près le 3008 avec une plastique travaillée et un cockpit innovant.

Cette nouvelle compacte demeure fidèle au made in France avec un assemblage dans l’usine de Mulhouse. Au final, elle représente une offre qui devrait logiquement accéder une nouvelle fois à la tête du segment des compactes en France. D’autant plus que Renault n’a pas prévu de remplacer sa Mégane dans l’immédiat, mais seulement de lui adjoindre un modèle électrique en complément. De son côté la Citroën C4 est trop atypique pour espérer entrer dans les meilleures ventes de compactes, et c’est bien dommage.

Sa pire ennemie en France pourrait être sa cousine DS 4, dont l’offre est assez proche et le positionnement encore plus haut de gamme. Et du côté allemand, la Golf n’est pas la seule à vouloir la chahuter : Stellantis va aussi bientôt lancer l’Opel Astra entièrement visitée. La concurrence est donc assez vive, les chiffres nous diront l’année prochaine si Peugeot parvient une nouvelle fois à s’imposer.

Ce que nous avons aimé :

Design aguicheur

Aménagement intérieur innovant

Comportement routier réussi

Agrément de conduite de la motorisation Hybrid 180

Consommation très faible

Equipement complet en finition GT

Confort réussi

Ce que nous avons moins aimé :

Ergonomie pas toujours intuitive

Tarif élevé en Hybrid 180

Volume de coffre limité en hybride