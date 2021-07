Opel Astra 2022 : tout change !

Opel Astra 2021

C’est la révolution pour l’Opel Astra : la compacte allemande est enfin renouvelée. L’actuelle génération datait en effet de l’ère GM avant le rachat par PSA, devenu entre-temps Stellantis.

Née sous Stellantis, cette nouvelle Opel Astra 2022 remet donc les compteurs à zéro avec de nombreux changements. Niveau design, tout change ! Et c’est tant mieux, car l’actuelle était au final bien trop sage pour se démarquer dans cette catégorie disputée. Les designers Opel on misé sur la nouvelle signature inaugurée par le Mokka, avec l’Opel Vizor. Les projecteurs à LED sont donc intégrés dans le bloc calandre en noir laqué, avec un rendu très moderne et expressif. Le bouclier s’en remet à une large prise d’air et à des formes géométriques sur les côtés, avec des triangles dans l’air du temps. La robe jaune métallisé de ce modèle de lancement contraste avec le pavillon de toit noir, tout comme les montants de pare-brise. Une coquetterie empruntée à l’actuelle Opel Corsa 6.

Les blocs optiques profitent de la technologie Intelli-Lux LED® Pixel Light, avec 168 LED pour adapter le faisceau selon la présence d’autres usagers de la route.

A l’arrière, là aussi les feux font appel à la technologie LED pour réduire leur consommation.

Côté design donc, c’est une révolution, et l’Astra en avait bien besoin !

L’arrière de la nouvelle Astra 2022

Conçue sur la même base que la nouvelle Peugeot 308, cette Astra 2022 devient la première Astra électrifiée. Elle sera ainsi disponible en hybride rechargeable avec 180 ou 225 ch. Du côté des versions thermiques, on retrouve la même offre que sur 308 avec les blocs 3 cylindres Puretech 110 ch, 130 ch boîte mécanique ou automatique, et le BlueHDI 130 ch.

La conduite profitera de tout un arsenal d’aides : régulateur de vitesse adaptatif, affichage tête haute, reconnaissance étendue des panneaux, alerte de circulation transversale arrière et le positionnement actif dans la voie, et caméra Intelli-Vision 360.

A l’intérieur là aussi le côté high tech ressort avec le tableau de bord « Pure Panel » avec deux vastes écrans de 10″.

Les prix de cette nouvelle Astra ne sont pas encore connus : les carnets de commande ouvriront à l’automne. Premières livraisons clients prévues pour le début de 2022.

Vue 3/4 arrière sur la nouvelle Astra

Le Pure Panel de la nouvelle Astra

Eclairage à 168 LED sinon rien !

Nouvelle Astra 2022

The new 2021 Opel Astra

La carrosserie bicolore en option sur l’Astra 2022

La nouvelle Astra vue de face