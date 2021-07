Les prix de la nouvelle Peugeot 308 berline et SW

La nouvelle Peugeot 308 se décline en 5 niveaux de finitions : Active Pack, Allure, Allure Pack, GT et GT Pack. Tous les moteurs ne sont pas éligibles sur chaque niveau, contrairement à ce qui se pratique chez les allemands. En entrée de gamme, le petit moteur essence Puretech de 110 ch est uniquement proposé en Active Pack, à 24800 euros.

Futur best-seller, le Puretech 130 BVM6 est proposé dans les trois premiers niveaux de finition dès 28200 euros. En revanche avec la boite automatique EAT8 tous les niveaux sont proposés ! ( à partir de 30200 euros )

Même logique en diesel pour le BlueHDI 130 disponible en boite manuelle dans les trois premiers niveaux, et en boîte automatique sur l’ensemble de la gamme. Les prix s’échelonnent de 30700 euros à 37100 euros en diesel.

Pour l’hybride, c’est une autre histoire. La Peugeot 308 hybride rechargeable de 180 ch sera déclinée sur les 4 premiers niveaux, et fait juste l’impasse sur la GT Pack. Ses tarifs commencent ainsi à 38600 euros.

L’hybride rechargeable de 225 ch est plus élitiste, puisque seulement disponible en GT et GT Pack à partir de 43300 euros.

Pour la 308 SW, comptez seulement 1000 euros de plus, elle est disponible dans toutes les versions.

Les équipements des différents niveaux de finition de 308

Nouvelle Peugeot 308 Active Pack

En entrée de gamme, la Peugeot 308 Active Pack comprend de série : phares à LED, jantes alliage 16″, Peugeot i-cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10 » personnalisable, Ecran central tactile 10 » et deux prises USB-C avant, Aide au stationnement arrière, Démarrage mains-libres, Pack Safety Plus : Active Safety Brake de nuit et piétons, Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de feux clignotants à LED, Peugeot Connect SOS & Assistance.

Nouvelle Peugeot 308 Allure

308 Allure : sa dotation évolue avec la navigation connectée avec écran central tactile 10 » et écran Edge avec i-toggles virtuels personnalisables, l’aide au stationnement avant et caméra de recul, les vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, le volant cuir, les jantes alliage 17 » CALGARY diamantées, et le démarrage mains-libres.

Nouvelle Peugeot 308 Allure Pack

308 Allure pack : Recharge smartphone par induction, Jantes alliage 17 » HALONG diamantées, Pack Drive Assist + Rear warning : surveillance d’angles-morts longue portée + alerte de trafic arrière transversal, Accès et démarrage mains-libres.

Nouvelle Peugeot 308 GT

308 GT : Volant cuir chauffant, Jantes alliage 18 » KAMAKURA diamantées, Clean Cabin avec capteur de particules dans l’habitacle, Projecteurs Peugeot Matrix LED, Driver Sport Pack : personnalisation du combiné spécifique, pédale d’accélérateur plus réactive, direction assistée plus sportive, passage de vitesses sport, sonorité du moteur amplifiée et plus sportive, Surtapis avant/arrière.

308 GT Pack : Système Hi-Fi Premium FOCAL, VisioPark 360, Pack Drive Assist Plus : Pack Drive Assist + Rear warning + Aide au maintien de la position dans la voie (conduite semi-autonome), Siège conducteur AGR électrique à mémoire. Sièges conducteur et passager avant chauffants, massants, Jantes alliage 18 » PORTLAND diamantées et vernies.