Occasion Mercedes Classe A ( 2012-2018 ): laquelle choisir

Mercedes Classe A Inspiration 2015

Commercialisée en 2012, la Mercedes Classe A opère alors une véritable révolution. Exit la citadine présentée sous la forme d’une carrosserie monocorps qui plaisait tant aux mamies, la nouvelle Classe A vise une clientèle plus jeune. Cette compacte mise alors sur un style dynamique et racé, avec des lignes presque torturées pour ses flancs. Mais n’en déplaise aux designers Audi qui pensaient alors que le classicisme d’une A3 serait le meilleur choix, cette Classe A rencontre un véritable engouement et fait tourner les têtes.

Elle demeure encore à ce jour un très bon choix, avec un intérieur sympathique et un vaste choix de motorisations. Dynamique à conduire, elle possède de sérieuses qualités. Sa finition est un cran en-dessous de celle d’une Classe C, et sa fiabilité n’est pas forcément exemplaire. Dommage au vu des prix pratiqués !

Privilégiez des voitures avec un carnet d’entretien à jour, et si possible un suivi chez Mercedes le plus longtemps possible.

Classe A type 176 phase 1 : de 2012 à 2015

Cette première phase est très répandue au vu du succès immédiat du modèle dès son lancement en France. Le style est déjà réussi, elle n’a pas grand chose de moins que la phase suivante.

Classe A type 176 phase 2 : de 2015 à 2018

Mercedes restyle la Classe A à mi-carrière, avec des boucliers redessinés, de nouvelles teintes et des jantes alliage inédites. A l’intérieur, l’écran central est plus grand avec une bordure latérale plus fine.

Mercedes Classe A 250 Sport – 2012

Les moteurs à choisir ou à éviter sur la Classe A

A160 102 ch : à éviter si vous cherchez de l’agrément de conduite !

A180 122 ch : une puissance limitée, mais ce moteur n’est pas déplaisant au quotidien

A200 156 ch : un agrément supérieur au moteur précédent, mais qui n’en fait pas une sportive

A220 4MATIC 184 ch : les performances sont sympathiques, et l’adhérence est au top avec la transmission intégrale

A250 211 ch : une petite GTI, avec des performances déjà élevées pour le modèle.

A45 AMG : la version la plus puissante développe au lancement une puissance de 360 ch. Le quatre cylindres 2.0 turbocompressé passe ensuite à 381 ch à partir de 2015.

A160d 90 ch : un moteur Renault, dont la puissance est malheureusement limitée. A éviter.

A180 CDI/d 109 ch /116 ch : un moteur très diffusé et facile à trouver, y compris avec le pack AMG. L’agrément est tout à fait correct. Moteur Renault, à la fiabilité et à la longévité élevée.

A200 CDI/d 136 ch : les performances décollent, et l’agrément est vraiment sympathique pour ce niveau de puissance.

A220 CDI / d 170 ch / 177 ch : le moteur diesel le plus puissant, et aussi le plus agréable. Souvent proposé avec la transmission intégrale 4MATIC.

Les meilleures versions

Inspiration : en 2015, l’équipement de série comprend les jantes alliage 17″, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les sièges sport, la caméra de recul, le régulateur-limiteur de vitesse et les rétroviseurs extérieur gauche et intérieur jour/nuit automatique .

Sensation : en plus de la version Inspiration, elle ajoute encore le volant en cuir avec zone de préhension perforée et surpiqûres contrastées, le combiné d’instruments à cadrans cylindriques en inition drapeau à damier et aiguilles rouges, les Projecteurs hautes performances à technologie LED comprenant les feux de jour et la fonction d’éclairage en bleu « Coming Home », la climatisation automatique bizone, et la double sortie d’échappement.

Fascination : le look passe à la sauce AMG, avec les jantes alliage AMG 18″, Kit de carrosserie AMG avec jupes avant et arrière, vitres arrière surteintées, disques de freins avant perforés, Système Dynamic Select 4 modes de conduite, Pédalier sport en acier inoxydable, Système d’aide au stationnement avant/arrière, grand écran 8″ avec navigation.

Mercedes Classe A restylée

Fiabilité de la Mercedes Classe A

-injecteurs : encrassement rapide sur les moteurs diesel

-électronique : quelques défaillances, comme celle du thermomètre extérieur

-mobilier intérieur : des bruits parasites dès 50.000 km

-étanchéité : des soucis d’étanchéité au niveau du coffre arrière

-moteur 160 / 180 CDI : faiblesses du volant bimasse

-moteurs 200 / 220 CDI : rappels pour des problèmes de fuites d’huile

-Embrayage : usure prématurée

-Moteur 180 : ralenti instable

Comment bien acheter une Mercedes Classe A

Si vous souhaitez des conseils pour acheter une Mercedes Classe A ou un autre modèle d’occasion, et si vous souhaitez faire une bonne affaire, nous avons préparé pour vous le programme Roulez Gratuitement, notre méthode pour faire des économies.