Avec la série spéciale VW Edition, le nouveau Tiguan déjà bradé ?

Volkswagen Tiguan VW Edition

Volkswagen France est offensif en ce début d’année, que ce soit pour sa gamme électrique ID ou sa gamme thermique. Toute la gamme de SUV ainsi que la Polo et le Touran vont profiter d’une édition spéciale « VW Edition » au rapport prix-équipements bien placé, et la bonne nouvelle c’est que le nouveau Tiguan en profite aussi ! A peine lancé, ce nouveau SUV compact est-il déjà bradé ?

Quel équipement pour le Tiguan VW Edition ?

Basé sur le Tiguan Life Plus, le Tiguan VW Edition veut se positionner en coeur de gamme. Life Pus, c’est le second niveau de finition, facturé 42800 euros prix catalogue avec le moteur 1.5 eTSI 130 DSG7, et à 48150 euros avec le moteur diesel 2.0 TDI 150 DSG7. Le prix n’est que 200 euros plus cher sur ce Tiguan VW Edition, soit 43000 euros en essence, et 48350 euros en diesel. La version Life Plus ne se vendra donc plus, étant donné les équipements supplémentaires offerts.

Pour seulement 200 euros de plus, tous ces équipements passent en série : peinture métallisée, pack style, projecteurs avant LED Plus, jantes 17″, vitres arrière surteintées, Park Assist Plus, ouverture et fermeture du coffre main-libre Easy Open / Easy Close, Keyless Access et alarme anti-vol.

Ceux qui veulent choisir de la location pourront bénéficier de loyers mensuel à partir de 449 euros, 60 euros de moins que sur la version Life Plus. Il s’agit d’une offre de location Longue Durée 37 mois pour 30 000 km maxium. Le premier loyer de 4 000 euros est suivi de 36 loyers de 449 euros. ( Offre valable du 01/01/2024 au 31/01/2024 et immatriculation avant le 31/08/2024 dans le réseau participant en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. )

Une offre intéressante mais pas suffisante face à l’Austral

L’offre est donc intéressante pour un Tiguan, avec un avantage client annoncé à 4800 euros pour ce nouveau Tiguan VW Edition.

Mais à 43000 euros, le Tiguan VW Edition TSI 130 est vendu au même prix qu’un Renault Austral Techno Esprit Alpine E-TECH 200 ( 42900 euros ). Le SUV français est mieux présenté avec un look Esprit Alpine, et sera aussi bien plus agréable au quotidien et économique avec une motorisation full hybride de 200 ch.

Au prix proposé, le Tiguan VW Edition ne peut donc intéresser que les inconditionnels de la marque allemande…