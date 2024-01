Audi Q8 e-tron Dakar Edition : l’électrique loin des prises

Audi Q8 e-tron Dakar Edition

Audi est engagé sur le Paris Dakar avec son RS Q e-tron, et en profite pour nous concocter une série limitée sur son SUV électrique haut de gamme, le Q8 e-tron. Surfant sur la vague des modèles off-road comme la 911 Dakar, l’Audi Q8 e-tron Dakar Edition s’offre un séjour hors piste et un look de baroudeur. De quoi sortir de la confidentialité ?

Un Audi Q8 e-tron Dakar Edition préparé hors piste

Premier SUV électrique commercialisé par Audi, le Q8 e-tron a été restylé l’année dernière en profondeur. Mais il demeure malgré tout loin derrière certains rivaux en autonomie, et sera logiquement supplanté par le futur Q6 e-tron. Partant de ce constat, pourquoi ne pas jouer sur un autre registre plus exclusif ?

Cette édition limitée tente donc le coup avec des capacités en franchissement qui sont dopées. Ce Q8 e-tron profite ainsi de pneus tout-terrain General Grabber AT3, alliés à une garde au sol surélevée. Ces pneumatiques grèvent à peine les performances, avec un temps de 5,9 s pour le 0 à 100 km/h contre 5,8 s avec des pneus standard.

Ce Q8 advanced 55 e-tron quattro s’offre surtout une suspension pneumatique qui va permettre de faire varier la garde au sol selon les cas. Le passage de gué peut s’effectuer à hauteur de 300 mm, alors que la garde au sol de base est réglée sur 206 millimètres. Elle va ensuite s’abaisser selon la vitesse, avec des crans à 85 km/h, 100 km/h et 120 km/h.

Audi annonce aussi des angle d’approches de 20 degrés à l’avant et de 26 degrés à l’arrière, pour du franchissement en conditions légères.

Esthétiquement, cet engin se distingue ici par ses autocollants type covering qui reprennent le look de l’Audi RS Q e-tron engagé au Dakar. Mais ce look n’est pas imposé : seuls 99 exemplaires seront ainsi livrés dans le monde. Pour 11000 euros, le numéro spécial du modèle sera même compris dans le covering.

Trois teintes seront proposées : Beige Siam métallisé, Noir Mythos métallisé et Gris Magnétique. Seul le noir est proposé avec les autocollants.

Audi Q8 e-tron Dakar Edition

Seulement 20 exemplaires pour la France

Les acheteurs ne seront sans doute pas nombreux, mais quoiqu’il en soit Audi n’a prévu que 20 exemplaires pour la France. Au prix de 128400 euros, avouez que cela fait déjà le tri dans les acheteurs de modèles électriques !

A ce tarif l’équipement est complet, avec en plus des pneumatiques spécifiques, la galerie de toit, un deuxième jeu de roues été équipées en 20″ sur jantes alliage, le système audio Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D, les projecteurs Matrix LED, l’habitacle S Line et l’éclairage d’ambiance. Il restera des options, comme les rétroviseurs caméras, ou le pack covering cité plus haut.

Si vous êtes tentés, au vu du nombre d’exemplaires, ne tardez pas à vous manifester…

Le franchissement devra être réalisé sur des terrains faciles

Le Q8 e-tron change de registre

Le covering n’est pas imposé

