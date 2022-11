Porsche 911 Dakar : la 911 pète les plombs

Porsche 911 Dakar

Dans la famille 911 je demande, la Carrera…Turbo, GTS, GT3, GT2, Carrera T, Targa, Sport Classic : la gamme est de plus en plus étoffée.

Les rêveurs n’auraient sans doute pas imaginé que Porsche allait commercialiser une 911 Dakar directement inspirée de la 953 victorieuse sur cette épreuve au début des années 80 !

Une puissance convenable pour aller crapahuter dans le désert

On imagine déjà que de nombreux clients Porsche résidant à Dubaï seront intéressés par cet OVNI. Lui seul leur permettra en effet de rouler en ville avec aisance, avant de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 s, pour ensuite faire du tout-terrain dans le sable !

Commençons par les présentations : cette Porsche 911 Dakar reçoit la motorisation 6 cylindres biturbo 3 litres qui développe 480 ch, comme sur une 911 GTS. Mais elle se démarque immédiatement par sa garde au sol surélevée de 50 mm. Quand à son habillage très coloré, que certains se rassurent : le Pack Rallye Design qui fait référence à la Porsche victorieuse au Dakar en 1984 est en option. Pour 26000 euros, celui-ci comprend la carrosserie bicolore, associée à des films décoratifs. Le client pourra choisir le nombre entre 1 et 999 qui sera apposé sur les portières…

Les jantes peintes en blanc, ou encore le bandeau lumineux arrière non teinté font partie de cette dotation.

Ceux qui préfèrent plus de discrétion pourront opter pour une couleur classique, sans les stickers ! ( voir photo plus bas )

Le Pack Rallye Design sur la 911 Dakar

Des aptitudes dignes d’un SUV sportif

Si la garde au sol est surélevée de 50 mm, cette 911 très particulière peut encore grimper de 30 mm supplémentaires. Ce niveau haut n’a pas été pensé que pour les basses vitesses : il est disponible jusqu’à 170 km/h ! Au-delà, la 911 Dakar redescendra donc de 30 mm. Et pourra alors aller taquiner sa vitesse de pointe bridée à 240 km/h. Cette limite n’est pas imposée par le châssis ou par la motorisation déjà très généreuse, mais par les pneumatiques tout-terrain développés spécifiquement : des Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Ces pneumatiques sont renforcés pour le hors piste avec des flancs plus solides, une double nappe carcasse et une résistance aux coupures.

En option, il sera possible d’opter pour des pneumatiques Pirelli P Zero été ou hiver.

Le tout-terrain est aussi assuré par la transmission intégrale, qui privilégie la propulsion. Un mode Rallye a été ajouté pour les sols irréguliers, alors que le mode haut sera à activer pour les terrains sableux. La hauteur est alors proche d’un vrai SUV.

Et enfin dernière info de taille : l’allègement. Cette 911 Dakar se dispense de sièges arrière, et se contente de vitrage allégé, et d’une batterie elle aussi très légère. Avec 1605 kg, le poids ne dépasse que de 10 kg celui d’une 911 Carrera 4 GTS avec boîte PDK.

Tous ceux qui auront été impressionnés par la 953 victorieuse au Dakar seront donc certainement ravis de pouvoir acquérir sa descendante. D’autant plus que la production sera limitée à 2500 exemplaires ! Encore une fois, Porsche vise donc non seulement les passionnés mais aussi les collectionneurs, voire les spéculateurs !

Porsche 911 Dakar sans le pack Rallye