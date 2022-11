Les différents types d’ampoules de voiture et ce que vous devez savoir

Disposer d’un système d’éclairage fiable sur une voiture est nécessaire pour assurer la sécurité de l’automobiliste. Ce dispositif donne non seulement la possibilité au conducteur de mieux voir, mais aussi d’être vu lorsqu’il fait nuit ou que les conditions climatiques sont mauvaises. Au fil des années, les constructeurs automobiles ont fait évoluer cette technologie. On retrouve désormais sur le marché différents modèles d’ampoules pour voitures.

Les différents modèles d’ampoules pour voiture

Il existe différents types d’ampoules de voiture et chaque modèle possède des caractéristiques bien précises.

Les ampoules LED

Les ampoules LED ou Light Emitting Diode ont fait leur apparition il y a quelques années. Elles fonctionnent grâce à des diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière lorsque le courant électrique les traverse. Plus puissantes que les ampoules à xénon, elles sont également plus agréables à regarder. L’utilisation d’une ampoule h7 LED pour votre voiture est avantageuse, car en plus d’être économe en énergie, elle a une portée de 300 mètres. Si la technologie LED est très intéressante, ce type d’ampoule a tendance à chauffer.

Les ampoules halogènes

Les ampoules halogènes constituent le plus vieux modèle d’ampoule qui existe. Ce sont des ampoules qui possèdent un filament. Pour fonctionner, le courant électrique est envoyé sur le filament afin de le chauffer et de créer une source lumineuse. Les ampoules halogènes peuvent s’adapter à toutes les voitures. Elles consomment cependant une grande quantité d’énergie et n’ont qu’une portée de 100 mètres.

Les ampoules à xénon

Les ampoules à xénon sont assez particulières. Contrairement aux autres modèles, elles sont constituées d’un gaz qui est le gaz xénon. Lorsque le courant électrique est envoyé dans le gaz, celui-ci génère une source lumineuse. Ce type d’ampoule existe depuis près d’une trentaine d’années et est connu pour sa longévité. Elles sont faciles à reconnaître grâce à leur couleur blanche qui tire sur le bleu. Les ampoules à xénon sont en général utilisées sur les voitures haut de gamme. Elles ont une portée de 220 mètres. Lorsque vous faites installer des ampoules à xénon sur votre automobile, il est fortement recommandé de bien les régler. Autrement, elles peuvent éblouir les autres usagers de la route.

Les ampoules laser

Les ampoules laser sont issues d’une technologie assez récente. Elles ont un fonctionnement qui est unique. Pour produire un rayonnement laser, un miroir est utilisé afin de concentrer l’énergie dégagée par les atomes. La portée des ampoules laser est de 600 mètres. Mille fois plus puissantes que les ampoules halogènes, les ampoules laser peuvent également prendre n’importe quelle forme. Si la puissance des ampoules laser pour voitures surpasse de loin celle des autres technologies, il faut savoir qu’elles sont équipées d’une fonction anti-éblouissement.

Les ampoules OLED

Les ampoules OLED ou Organic Light-Emitting Diode sont les plus récentes. Elles offrent des possibilités de design vraiment inouïes, car elles peuvent prendre toutes les formes. Les ampoules OLED consomment moins d’énergie que les ampoules LED. De plus, elles ont été conçues pour résister aux fortes chaleurs qu’elles produisent lorsqu’elles fonctionnent. Ce type d’ampoule n’est pas encore disponible dans le commerce. D’ailleurs, elles ne sont présentes que sur quelques prototypes de voiture.

De quel type d’ampoule avez-vous besoin pour votre voiture ?

Puisque les modèles d’ampoule pour voiture sont divers et variés, il est important de savoir quel type convient à votre automobile. Pour cela, vous devez commencer par vérifier s’il s’agit des feux de position, de croisement, de route ou des phares antibrouillard. Consultez ensuite la notice de votre voiture. Ce manuel vous permet de savoir quel type d’ampoule convient à quel type de feu. Si vous ne disposez pas de la notice de votre véhicule, vous pouvez démonter l’ampoule afin de l’identifier. Le type, la puissance et la tension sont en général inscrits sur chaque ampoule.

Si vous souhaitez changer l’ampoule de vos feux de position, vous devez vous intéresser aux modèles R5, W5W, H6W ou T4W. S’il s’agit plutôt des feux de croisement, les ampoules les plus courantes sont les modèles H4, H7, H1, P45t, H11 PGJ19-2, HB1 9004 ou les ampoules à xénon. En ce qui concerne les clignotants, optez pour des ampoules P21W, PY21W, W21W, H21W, HY21W ou WY16W. Les feux-stop arrière quant à eux sont le plus souvent équipés d’ampoules P21/5W, W21/5W ou P21/4W. Pour les feux de route, l’emploi d’ampoules H4, H7, H1 et H3 d’une puissance de 60W est recommandé. Pour les phares antibrouillard avant, les ampoules de type H1, H7, H2 X511 et H8 PGJ19-1 sont les meilleures. Pour les phares antibrouillard arrière, ce sont en revanche les ampoules H21W et P21W qui sont généralement utilisées. Enfin, les ampoules qui conviennent aux feux de recul sont les modèles P21W, W21W et H21W.

Comment changer les ampoules de votre voiture ?

Changer une ampoule de voiture est à la portée de tout le monde. Pour que l’opération soit un succès, il est néanmoins important de suivre les différentes étapes du processus. S’il s’agit d’une ampoule halogène, veillez à ne pas toucher le verre de celle-ci de peur de l’abîmer. Pour changer les ampoules situées à l’avant du véhicule, vous devez ouvrir le capot, retirer les connecteurs puis le crochet qui tient l’ampoule. Pour ce qui est des ampoules arrière, vous devez ouvrir le coffre et dévisser les boulons qui retiennent les feux de l’intérieur.

Si vous voulez remplacer des ampoules des feux de croisement, notez qu’elles ne se montent que dans un sens. Concernant les autres types d’ampoules, elles sont en général à baïonnettes ou à ergots. Une fois que vous avez remplacé les ampoules situées à l’avant de la voiture, remettez les fixations et la connectique. S’il s’agit des ampoules situées à l’arrière, revissez les boulons qui maintiennent les feux et vous aurez terminé.

Les dangers de la conduite avec des feux défectueux

Le Code de la route rend obligatoire la présence d’un dispositif lumineux sur toutes les voitures qui sont en état de marche. Ces feux jouent deux rôles majeurs. Le premier est qu’ils améliorent la visibilité de l’automobiliste en pleine nuit et en cas de mauvais temps. Le second est qu’ils permettent aux autres usagers de la route de voir ce dernier. Conduire avec des feux qui sont défectueux peut par conséquent causer un accident. En tant qu’automobiliste, circuler avec un éclairage défectueux constitue une infraction de troisième catégorie, ce qui équivaut à une amende dont le montant varie entre 45 et 450 euros. À cela s’ajoute le retrait de quatre points sur le permis.