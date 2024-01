Mercedes : toutes les nouveautés 2024 à venir

Cette année Mercedes a programmé un festival de nouveautés AMG, avec des versions particulièrement performances, et des architectures moteurs très variées. Sportives, cabriolets : la marque n’oubliera pas de poursuivre le développement de sa gamme électrique avec la première EQA berline.

Mercedes CLA Concept

EQA berline : préfigurée par un concept car, la première EQA berline devrait être présentée cette année sous sa forme définitive. Cette berline serait proche d’un coupé 4 portes, et inaugurera un design inédit pour la gamme EQ. Cette nouveauté sera donc très scrutée dès sa présentation. Cette rivale de la Tesla Model 3 devrait disposer de l’architecture 800V, et de la charge ultra-rapide de 250 kW. L’autonomie est estimée à 750 km : c’est vraiment une nouvelle génération de Mercedes électriques, vivement la suite.

Le nouveau Mercedes-Benz CLE Cabriolet

CLE Cabriolet : présenté l’année dernière en même temps que le CLE coupé, le nouveau Mercedes CLE Cabriolet arrivera cette année. Ce modèle inédit vient remplacer à la fois les anciens cabriolets Classe C et Classe E. Son gabarit conséquent de 4,85 m est proche de la Classe E, alors que son design et sa planche de bord sont plutôt dans l’esprit de la Classe C. La gamme de motorisations devrait être vaste, avec des versions AMG survitaminées.

Mercedes-AMG GT 2024

AMG GT : la deuxième génération de la rivale de la Porsche 911 arrive cette année. Cette sportive reste fidèle à une vraie motorisation : un V8 biturbo AMG de 4,0 litres, qui développe 585 ch. Pas d’hybridation rechargeable : cette sportive reste de l’ancienne école ! Le prix de départ sous les 200.000 euros sera donc accompagné du malus maximal de 60000 euros.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance : Pour ceux qui veulent une vraie AMG avec rien que le ciel au-dessus de leur tête, la nouvelle SL 63 S E Performance pourrait les intéresser. Celle-ci dispose d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et d’une unité électrique AMG Electric Drive, pour une puissance cumulée de 816 ch et un couple de 1420 Nm ! Il suffira de 2,9 s pour effectuer le 0 à 100 km/h, alors que les rejets de CO2 se cantonnent à 175 g. Belle performance.

Mercedes-AMG dégaine son CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+ coupé : la gamme du CLE coupé s’enrichit cette année d’une version 53 AMG 4MATIC+, motorisée par un 6 cylindres bi-turbo de 3.0 L de cylindrée qui développe 449 ch. Une motorisation qui s’accompagne de roues arrières directrices, et d’une boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Le 0 à 100 km/h est donné en 4,2 s.