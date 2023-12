Mercedes-AMG SL 63 S E Performance : un V8 et 816 ch au programme

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Présentée en 2022, la nouvelle génération du roadster Mercedes-AMG SL a pu séduire les premiers clients avec sa ligne à couper le souffle et sa version SL 63 4MATIC+. Mais l’électrification arrive également sur ce roadster ultra-sportif, qui va recevoir dans sa gamme une inédite version Mercedes-AMG SL 63 S E Performance. Au programme, une cure de puissance, tout en conservant un sympathique V8 sous le capot…

Une motorisation hybride inédite sur la Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

C’est la toute première fois que le roadster SL passe à l’électrification, et fort heureusement pour cette fois, il conserve tout de même un V8 biturbo sous le capot !

En associant un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et une unité électrique AMG Electric Drive Unit, les motoristes AMG sont parvenus à développer un niveau de puissance particulièrement généreux, de 816 ch, pour un couple de 1420 Nm. Des chiffres qui absolument démoniaques.

Cela lui permet d’assurer au 0 à 100 km/h en 2,9 s seulement, encore mieux que la dernière Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ qui réclame 3 dixièmes supplémentaires.

Le moteur électrique synchrone à excitation permanente de 150 kW soit 204 ch est placé sur l’essieu arrière. Mais le moteur V8 n’entraine pas de son côté les seules roues avant, puisque la motricité est assurée par la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+.

En revanche la batterie AMG Haute Performance ne dispose pas d’une grande capacité. Située au-dessus de l’essieu arrière, elle se contente d’une capacité de 6,1 kWh. Celle-ci est faite pour délivrer de la puissance supplémentaire, et non pour assurer une autonomie élevée en tout électrique. Cette dernière est effectivement limitée, avec seulement 13 km.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Au niveau dynamique, cette sportive peut aussi compter sur ses roues arrière directrices, mais aussi sur sa puissance de freinage avec un système en céramique composite AMG hautes performances.

Grâce à l’électrification, cette sportive ne rejette officiellement que 175 g de rejets de CO2. Pas mal pour une sportive avec un V8, capable d’atteindre les 317 km/h.

Esthétiquement, cette version se démarque par sa trappe de chargement placée au niveau du bouclier arrière, au plus près de la batterie. De près, elle est aussi dotée de sigles 63 S et E Performance sur les ailes avant et la malle arrière. Vous noterez aussi les deux embouts d’échappement trapézoïdaux rainurés, et les étriers de freins couleur bronze à l’avant. Pour le reste, la personnalisation des teintes et des jantes est similaire à une SL 63 4MATIC+ classique.

Le SL le plus puissant de l’histoire devrait donc parvenir à trouver son public au vu des performances, même si certains ne seront pas forcément fans d’avoir une prise à brancher pour disposer du niveau de performances le plus élevé.

La trappe est visible de derrière

Un roadster 2+2 dans la tradition Mercedes

Les sigles sur les ailes avant distinguent cette motorisation

L’habitacle est orienté confort et grand tourisme

Les sorties d’échappement sont spécifiques

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Le SL dans toute sa splendeur