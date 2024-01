Le nouveau Dacia Duster révèle ses prix à partir de 19690 euros

Le nouveau Dacia Duster Journey

Le nouveau Dacia Duster sera commercialisé dès le mois de mars, et la marque nous dévoile déjà les prix de son nouveau SUV. Sans surprise, la montée en gamme est validée par des prix qui grimpent : comptez désormais 19690 euros pour l’entrée de gamme. On rappelle que le précédent Duster était proposé à son lancement en 2018 à 11990 euros. Un prix de départ qui a ensuite augmenté régulièrement, avec 50 % d’inflation constatée sur cette version de base en 5 ans. Mais que propose le nouveau Duster a 20.000 euros ?

Une entrée de gamme moins basique pour le nouveau Duster

En finition Essential, le nouveau Duster bénéficie désormais de la climatisation manuelle. On retrouve heureusement les vitres avant électriques, le siège conducteur réglable en hauteur, le volant réglable en hauteur et en profondeur, et la banquette 2/3 – 1/3. Plus besoin de cocher d’options pour avoir droit au régulateur de vitesse, aux radars de recul, et au système audio avec bluetooth. Aide au démarrage en côte, lecture des panneaux de signalisation et assistance au freinage sont aussi de série. La présentation extérieure demeure basique, puisque ce Duster Essential 2024 se contente de jantes tôle 16″, de barres de toit, de poignées de portes et de rétroviseurs noirs.

Une seule motorisation est proposée à 19690 euros : le 3 cylindres ECO-G 100 4X2.

Un coeur de gamme plus convaincant : Duster Expression

Le second niveau de finition nécessite presque 2000 euros d’effort financier. Mais la dotation s’enrichit nettement : caméra de recul, vitres arrière électriques, instrumentation numérique 7″, essuie-glace automatiques, Media display 10″ avec radio DAB, réplication smartphone sans fil, coques de rétroviseur chrome teinte avec clignotant intégré, jantes alliage 17″, poignées de porte couleur caisse, console centrale semi-haute avec accoudoir…

Dacia mise beaucoup sur ce niveau 2, proposé avec 4 motorisations : ECO-G 100, TCE 130 en 4X2 ou 4X4, et Hybrid 140.

Avec son hybridation légère 48V, le TCE 130 est affiché à partir de 23400 euros en traction, et à 25700 euros en 4X4. C’est le premier prix pour un Duster 4X4, et cela reste correct en 2024.

L’hybridation est plus chère encore, à 26600 euros. Cette finition est donc plus complète que la précédente, mais montre des lacunes importantes comme l’absence de climatisation automatique.

Duster Extreme : il comble des lacunes

En troisième niveau de finition, le Duster Extreme est au même prix que la version Journey. Pour 1500 euros de plus, il ajoute : projecteurs anti-brouillard, climatisation automatique, commutation automatique des feux de route, carte mains libres, tapis, barres de toit modulables, Youclip 3 en 1, sellerie TEP, éléments décoratifs cuivrés, seuils de portes…

Ce niveau comble donc des lacunes du niveau 2, et offre aussi les petits plus de cette nouvelle génération. On retrouve les 4 motorisations, facturées entre 23100 euros et 28100 euros.

Le nouveau Dacia Duster Extreme 2024

Duster Journey : en alternative pour le look

Les prix sont rigoureusement identiques pour la version Journey. Celle-ci se distingue par des jantes alliage 18″, des éléments décoratifs megalithe et non cuivré, MediaNav 10″ avec système Audio Arkamys, mais pas de sellerie TEP, de barres de toit modulables, et de « youclip ».

Les prix ne grimpent donc pas pour le lancement à plus de 28100 euros : Dacia reste donc très compétitif face à des concurrents généralistes nettement moins abordables. L’offre de moteurs est assez complète, même si certains acheteurs regretteront sans doute la disparition du diesel. Il nous manque également les rejets de Co2 pour connaitre le détails des malus écologiques à ajouter, qui devraient être présents sur un grand nombre de versions !

Même si les tarifs ont grimpé, on a toujours un SUV au prix d’une Clio, ce qui devrait convaincre de nombreux automobilistes.