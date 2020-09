Audi Q2 restylé : ce qui change

Audi Q2 restylé

Lancé il y a déjà 4 ans, l’Audi Q2 est le SUV le plus accessible de la marque. En France cela lui permet d’être la deuxième Audi la plus vendue en France en 2020, en se plaçant entre les A1 et A3. Un joli succès qui visiblement n’a pas poussé le constructeur d’Ingolstadt à revoir sa copie en profondeur pour le restyling. Ceux qui attendaient une mise à jour dans l’esprit du dernier Q3 en seront pour leurs frais !

Au niveau de la face avant, le Q2 2020 reçoit des blocs optiques qui fonctionnement entièrement à LED. En option, les projecteurs Matrix LED permettent de bénéficier de l’éclairage adaptatif et automatisé très performant et inauguré il y a quelques années par la limousine A8. Avec 4,21 m, l’Audi Q2 prend quelques millimètres mais cela le laisse tout de même sur un gabarit plus réduit que de nombreux concurrents. La calandre est légèrement retouchée, et le bouclier des versions S-Line présenté sur ces images comprend de très larges prises d’air. Avec un pack black, l’ensemble ne manque pas de cachet.

Audi ajoute également cinq nouvelles teintes pour la carrosserie, et permet aux acheteurs de sélectionner parmi 3 coloris pour les éléments inférieurs : couleur caisse, gris manhattan ou noir.

A l’intérieur du Q2 restylé, les évolutions sont légères mais visibles avec un rétroéclairage de certains éléments en présence de l’option éclairage d’ambiance, un nouveau levier de vitesses et des aérateurs revus. Le système multimédia reste fidèle à la commande rotative MMI, complétée des commandes vocales. Une différence avec le Q5 restylé qui de son côté a privilégié un écran tactile.

Le choix est mince pour le lancement du Q2 en termes de motorisations avec dans l’immédiat le seul TFSI 150 ch essence, proposé en boite mécanique ou S-Tronic. D’autres moteurs TFSI et TDI arriveront d’ici la fin de l’année, ainsi que la transmission intégrale Quattro. Il s’agit du 3 cylindres 1.0 TFSI de 116 ch, du 2.0 TFSI de 190 ch, du 1.6 TDI 116 ch et du 2.0 TDI de 150 ch. La version sportive SQ2 restylée devrait elle aussi être présentée dans les prochaines semaines.

En revanche les équipements de sécurité répondent tous à l’appel avec l’arrivée de l’assistant de croisière adaptatif dans le pack de sécurité Drive. Ce système nécessite la totale en équipements : le cockpit virtuel, la boîte S-Tronic mais aussi le système MMI Navigation Plus.

Pas de révolution donc pour le Q2, il faudra attendre la génération suivante pour un design renouvelé et des versions hybrides.

