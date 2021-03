Le nouveau Hyundai Bayon

Hyundai présente son nouveau SUV urbain : le Bayon. Un nom d’origine française, qui nous vient du pays basque et de la ville de Bayonne réputée pour ses ferias. Ici pas de tenue blanche et rouge pourtant, le Hyundai Bayon se présente sous une robe vert métallisée plutôt sage. Le design de ce nouveau venu est voulu comme audacieux, et se démarque en tout les cas de son grand frère Kona. Malheureusement, quand le Hyundai Kona est parvenu à utiliser des codes de SUV en mariant dynamique et originalité, le nouveau Bayon est bien plus décevant dans ses proportions.

Alors bien entendu, ce sera au goût de chacun, l’avenir nous dira si ce SUV urbain parvient à se faire une place dans cette catégorie très disputée ( lire notre essai du Peugeot 2008 , le plus vendu de la catégorie )

Basé sur la nouvelle Hyundai i20, le Bayon en reprend la planche de bord avec son instrumentation numérique personnalisable 8″ et son écran tactile de 10,25″.

Le Bayon mesure 4,18 m, soit 14 cm de plus qu’une i20. Cela le situe à seulement 2 cm du Kona ! Le risque de cannibalisation est donc bien présent. Le nouveau venu est toutefois plus bas de 7,5 cm.

Le profil du nouveau Bayon ne fait pas rêver

Seulement deux moteurs essence pour le nouveau Bayon

Le Hyundai Bayon ne sera pas proposé en diesel, ni en électrique ou hybride plug-in. Sa gamme de motorisations est même très réduite, avec deux moteurs essence de 100 et 120 ch proposés avec de l’hybridation légère. Un bon moyen pour tirer les prix de la gamme vers le bas, en-dessous de ceux du Kona. Les clients ne pourront pas s’offrir de transmission intégrale, mais il faut avouer que la demande est faible sur ce segment. Ils auront en revanche le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique 7 rapports.

La gamme de prix du Bayon devrait débuter autour de 20000-21000 euros selon nos estimations.

L’arrière du nouveau Bayon

La face avant du nouveau SUV Hyundai

La planche de bord du Bayon