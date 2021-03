Renault Twingo Limited 2021

Renault déploie à nouveau la série Limited sur l’ensemble de sa gamme, et la Twingo restylée en 2019 en bénéficie également. Extérieurement, la présentation de la Twingo Limited bénéficie de strippings Dots, de badges Limited sur les montants de portes, d’enjoliveurs de roues Aria bi-ton 15 pouces, et de coques de rétroviseurs blanches assorties aux enjoliveurs. Même la calandre bénéficie d’inserts décoratifs également en blanc cristal.

Dès l’ouverture d’une des portes avant, un seuil de porte Limited apporte un plus dans la présentation. La sellerie et la planche de bord jouent sur un contraste entre le blanc et le noir qui fait écho à la présentation extérieure. Basée sur la finition Zen, la Twingo Limited est équipée du système multimédia R&Go et de l’aide au parking arrière.

Seule la motorisation d’entrée de gamme Sce 65 ch est disponible, il faudra se contenter de ce petit moteur essence atmosphérique.

En location longue durée, les loyers sont indiqués à 129 euros par mois ( LLD 49 mois, premier loyer majoré de 1700€, sans condition de reprise). Une offre qui comprend également quatre années d’entretien.

A l’achat, le prix est annoncé à 14400 euros au catalogue, soit exactement le même tarif que la finition Zen moins bien équipée. A ce tarif, vous pouvez trouver des Clio 5 en occasion récente !

L’offre nous parait donc plus intéressante pour ceux qui souhaiteront opter pour de la location en longue durée à petit prix.

La vue arrière

Le profil de cette série limitée

Le badge Limited sur les portières

De nouveaux enjoliveurs bi-ton plutôt réussis

L’habitacle de cette édition Limited