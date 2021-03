Volvo C40 Recharge : toutes les infos

Volvo C40 Recharge

Surprise dans la gamme Volvo avec l’arrivée d’un nouveau venu : le C40 Recharge. L’appellation place ce nouveau SUV à la fois dans la famille des compactes de la marque suédoise, et dans la catégorie des modèles électriques. Mais pas de XC comme pour les SUV XC40 et XC60 ! A la place, juste le C qu’on retrouvait il y a quelques années sur la compacte C30.

Esthétiquement, le nouveau venu se place dans la veine du XC40 Recharge mais s’en démarque par sa ligne de toit plus basse et plongeante. La face avant devrait se retrouver sur les futurs modèles électriques. La calandre est fermée, et les blocs optiques plus effilés que sur le XC40.

Contrairement aux autres Volvo, le C40 Recharge est le premier modèle qui ne sera proposé qu’en version 100 % électrique. Les ingénieurs ont placé deux moteurs électriques, un sur le train avant et l’autre sur le train arrière.

Avec une batterie de 78 kWh, l’autonomie est annoncée à 420 km. En seulement une quarantaine de minutes, la batterie pourrait récupérer 80 % de charge. Et cela bien évidemment sur un chargeur rapide !

A l’intérieur, le conducteur profitera d’une position de conduite en hauteur. La personnalisation sera au programme, avec de nombreuses options. Et le C40 Recharge sera la première Volvo à ne pas utiliser de cuir dans son habitacle. Une première pour la marque; les vegan apprécieront.

Volvo fabriquera les premiers exemplaires du C40 Recharge cet automne, sur les mêmes chaînes que le XC40 dans son usine belge de Gand.

Il s’agit du premier modèle 100 % électrique, qui sera suivi par d’autres modèles « Recharge ». La marque vise une gamme 100 % électriques en 2030, et 50 % de ses ventes mondiales en 2025.

Volvo C40 Recharge Studio