Nouvelle Audi RS3 : génération 2021 !

Le temps où il fallait attendre la fin de carrière d’une A3 pour profiter de l’ultra-sportive Audi RS3 est révolu. La nouvelle A3 de 2020 se décline déjà en RS3, et c’est tant mieux ! Ces premières photos officielles nous montrent la bête sous ses deux carrosseries berline et Sportback.

Avec un kit carrosserie agressif à souhait, la nouvelle Audi RS3 2021 reçoit un nouveau bouclier aux ouvertures surdimensionnées. Sa grande bouche noire crée un bel effet jusque sous les blocs optiques. Et rien de tel qu’un pack noir brillant pour les détails, avec les entourages de vitres, les inserts, rétroviseurs et même les logos dans cette teinte. Voilà qui s’accorde avec les jantes alliage présentées, lesquelles pourront être échangées contre d’autres selon le souhait du client.

Autre détail qui fait toute la différence : les prises d’air dans les ailes avant, derrière les roues avant.

Sur les photos ci-dessous, vous pourrez admirer le drapeau à damier dans les projecteurs avant. Une spécificité qui nécessite d’activer l’option Matrix LED.

Comme nous vous l’avions annoncé, la toute nouvelle RS3 demeure fidèle à son 5 cylindres 2.5 TFSI. Avec une puissance de 400 ch et un couple de 500 Nm, il sera difficile de critiquer son niveau de performances. Audi annonce un 0 à 100 en seulement 3,8 s, et 290 km/h en vitesse de pointe ! Des temps impressionnants pour une compacte de grande série.

Et ce qui plait tant à ses fans, c’est aussi sa sonorité, avec une séquence d’allumage 1-2-4-5-3 exclusive, et des clapets d’échappement qui ajoutent un plus lors de la conduite. Les modes Dynamic et RS Performance vont encore amplifier la sonorité, tout comme l’option échappement sport RS. A cocher si vous avez quelque chose contre votre voisin…

Les ingénieurs ont aussi conçu un différentiel actif RS qui va permettre pour la premère fois de drifter ( sur circuit fermé s’il vous plait ). Avec un mode de conduite dédié : « RS Torque Rear ».

Les prix sont d’ores et déjà connus : 70000 euros pour une RS3 Sportback, et 71000 euros pour une RS3 berline.

