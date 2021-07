Toutes les infos sur la future Audi RS3

Audi RS 3 prototype

Malgré des normes anti-pollution de plus en plus drastiques, Audi ne compte pas pour autant abandonner ses sportives et ultrasportives, et c’est tant mieux ! La future Audi RS3 est ainsi en préparation, et sera bientôt de retour avec deux carrosseries au programme : RS3 Sportback, et RS3 Sedan.

Quand la nouvelle Audi S3 demeure fidèle à un 4 cylindres 2.0 TFSI désormais poussé à 320 ch, la nouvelle RS3 s’en remettra comme toujours au fameux 5 cylindres qui l’accompagne depuis plusieurs générations. Une architecture qui s’est raréfiée à l’extrême depuis son abandon par Volvo il y a quelques années. Sur une sportive, l’ordre d’allumage des cylindres 1-2-4-5-3 a pourtant de quoi faire augmenter le rythme cardiaque !

La puissance devrait cette fois-ci dépasser les 400 ch, avec comme toujours une transmission intégrale Quattro affûtée. Il est fort possible que la micro-hybridation MHEV soit au rendez-vous, sans pour autant faire baisser de façon radicale les émissions de CO2. Voilà qui devrait condamner en France au paiement d’un malus écologique dissuasif. Mais pour passer de 0 à 100 km/h en 3,8 s avec une sportive essence, voilà le prix à payer.

La grande nouveauté de cette génération sera l’évolution profonde de la transmission intégrale Quattro, qui autorisera un mode Drift du fait d’une vectorisation de couple permettant de jouer sur le couple distribué entre les roues arrière. En envoyant la puissance sur une seule des roues arrière, voilà comment la nouvelle RS3 pourra drifter comme jamais. Cela lui permettra de réaliser des figures jusqu’ici réservées aux propulsions, ou à des concurrentes dotées également d’un mode Drift comme une certaine Mercedes A45 AMG….

Esthétiquement, cette future Audi RS3 nous dévoile son kit carrosserie avec des boucliers spécifiques aux entrées d’air élargies à l’avant. A l’arrière, le diffuseur spécifique et les deux sorties d’échappement la démarqueront d’une « simple S3 ».

Cette nouvelle sportive sera dévoilée sous sa forme définitive dans les prochains jours.

Audi RS 3 prototype en mode drift

Audi RS 3 prototype , la berline