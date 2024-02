Le nouveau Volkswagen Tiguan hybride rechargeable arrive enfin au catalogue

Jusqu’à présent, le nouveau Volkswagen Tiguan n’était disponible au catalogue qu’en thermique, avec ou sans micro-hybridation. Les motorisations hybrides rechargeables annoncées à la présentation de ce SUV compact arrivent enfin au catalogue, en voici tous les détails.

Deux motorisations hybrides rechargeables inédites

La motorisation hybride rechargeable qui apparait sur le nouveau Tiguan n’est pas la même que celle qui était présente sur les Volkswagen comme la Golf.

Un nouveau moteur essence turbo TSI de 1,5 litre est déployé en lieu et place du 1.4 TSI, et développe 150 ch sur la version PHEV 204 ch, et 177 ch sur la version PHEV 272 ch.

Même batterie déchargée, il y aura donc une différence de performances nette entre les deux versions, ce qui n’est pas toujours le cas quand seule la puissance du moteur électrique évolue. Avec une généreuse batterie d’une capacité nette de 19,7 kWh, l’autonomie en tout électrique est annoncée à 120 km. C’est tout simplement l’une des meilleures que l’on puisse trouver sur le marché à l’heure actuelle.

Pour recharger plus rapidement, il est même possible d’utiliser une borne de charge rapide avec une capacité de 50 kW. Une possibilité qui est souvent fermée sur ce type de motorisations…

Et sur une borne standard, le niveau de puissance de 11 kW permettra là aussi de ne pas rester des heures à charger, et de rapidement retrouver de l’autonomie.

Avec ces éléments et une autonomie totale de 900 km, le nouveau Tiguan hybride rechargeable est une vraie alternative à un SUV électrique.

Le nouveau Tiguan 2024

Des tarifs qui font mal aux yeux

Bien entendu, cette technologie a un prix élevé….Sur un Tiguan R-Line, les prix des deux motorisations se situent à 57500 euros et 59500 euros. Et même en finition de base Life Plus, le tarif ne descend pas sous les 53550 euros !

A ce tarif, les acheteurs peuvent bien entendu s’offrir de nombreux SUV électriques bien équipés, avec une autonomie digne de ce nom….et profiter d’un bonus écologique.

Ce sont surtout les professionnels qui auront de l’intérêt pour ces nouvelles motorisations, avec la possibilité d’amortir la coûteuse batterie. Pour les particuliers, le meilleur plan sera donc de patienter dans deux ou trois ans et d’acheter un Tiguan hybride rechargeable de retour de leasing société, à un tarif bien plus attractif !

Le nouveau Tiguan hybride rechargeable