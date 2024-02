Le nouveau Ford Puma mise sur son équipement enrichi pour 2024

Nouveau Ford Puma ST

Ford a présenté son nouveau Puma ce mois-ci : la meilleure vente de la marque en France bénéficie d’une mise à jour, et de nouveautés axées sur les équipements embarqués. Déjà bien loti en la matière, le Ford Puma en rajoute encore pour surclasser la concurrence…

Les nouveaux équipements du Puma 2024

Dans la catégorie B des SUV, la majorité des modèles fait l’impasse sur un certain nombre d’équipements, comme par exemple le hayon motorisé, le système hifi, ou encore les projecteurs Matrix LED.

Ce qui n’est pas le cas du nouveau Puma, qui était déjà bien équipé et en remet une couche à l’occasion de son restyling.

A commencer par les équipements embarqués à bord pour l’info-divertissement : le système SYNC3 est remplacé par SYNC4. Celui-ci est deux fois plus rapide et profite aussi d’un algorithme d’apprentissage.

Connectivité 5G FordPass Connect et non plus 4G, nouvel écran de 12″ contre 10″ précédemment, Android Auto et Apple CarPlay désormais sans fil, et Alexa comme assistant vocal : les évolutions sont bienvenues et mettent le Puma au goût du jour. De son côté l’écran utilisé pour l’instrumentation numérique passe à 12,8 « .

Ce sont ensuite les équipements de sécurité qui évoluent. Les nouveaux Phares Dynamic Matrix LED s’accompagnent de l’éclairage dynamique prédictif et des feux de route anti-éblouissement.

Désormais le Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go est enrichi d’une fonction de centrage dans la voie. Une assistance à la vitesse prédictive devrait aussi faciliter la conduite au quotidien, avec par exemple un ajustement de la vitesse dans les bretelles d’autoroute.

L’ancien Puma était doté d’une caméra de recul : le nouveau s’offre un système de caméra panoramique à 360 degrés, généralement plutôt proposé sur la catégorie supérieure. Le BLIS permet désormais d’avoir deux nouvelles fonctionnalités : le freinage en cas de circulation transversale arrière et l’assistance au freinage en marche arrière.

Autre évolution pour la sécurité : l’assistance aux intersection, pour éviter les véhicules venant de voies transversales et aussi les piétons et les cyclistes en train de traverser.

Ces équipements seront présents sur le Puma en fonction du niveau de finition, et des options choisies. Le nouveau Puma ne compte donc pas que sur son style et ses motorisations micro-hybrides pour poursuivre sur sa lancée. En 2023, il faisait partie des 20 meilleures ventes sur le marché français.

