La nouvelle MG3 Hybrid+ vient défier les Clio et 208

Alors que MG s’est à présent imposé avec des modèles hybrides rechargeables et électriques, la marque anglaise sous pavillon chinois propose un tout nouveau modèle, une citadine hybride. Pas de prise de recharge pour cette nouvelle MG3 Hybrid+, qui vient défier les Renault Clio E-TECH et Peugeot 208 Hybrid.

Alors quels sont les arguments de ce nouveau modèle ?

La MG la moins chère de la gamme

En France et en Europe, le segment B représente de gros volumes de vente. MG avait donc tout intérêt à investir ce segment sans plus attendre…Et c’est donc la MG3 qui est chargée de devenir la voiture la moins chère de la marque. Esthétiquement, le design de la face avant fait preuve de caractère avec un bouclier qui comprend une large prise d’air, et des écopes latérales dignes d’une sportive.

De profil en revanche c’est une tout autre chanson : les roues de petit diamètre ne remplissent pas bien les passages de roues, et les plis de caisse des portière font penser à une coréenne qui aurait une dizaine d’années.

L’arrière tente de faire un rappel à la face avant au niveau du bouclier, alors que des feux horizontaux en deux parties tentent d’élargir visuellement la MG3.

La mécanique de la nouvelle MG3 Hybrid+

Sous le capot, la MG3 Hybrid+ abrite un moteur essence quatre cylindres de 1,5 L, qui fonctionne avec un cycle Atkinson. Ce bloc développe 102 ch, pour un couple moteur de 128 Nm. Et en ajoutant au dispositif un moteur électrique de 136 ch, vous obtenez une puissance cumulée de 195 ch ! Soit une cinquantaine de plus que la Clio E-TECH, et près de 60 ch de plus qu’une 208 Hybrid 136.

La batterie reste modeste, avec une capacité de 1,83 kWh : c’est seulement 1,2 kWh sur la Clio.

Avec cette motorisation full hybride, la MG3 Hybrid+ devrait être homologuée à 100 g de rejets de CO2, pour une consommation mixte de 4,4 L.

Bien plus puissantes que ses rivales, ce nouvel outsider du segment B ne mettra que 8 s à parcourir le 0 à 100 km/h, contre 9,3 s pour la Clio.

Des prix annoncés comme très compétitifs

Fabriquée en Chine, la MG3 Hybrid+ est annoncée avec un prix inférieur à 20000 euros, malgré sa puissante motorisation hybride. Elle ne fera pas non plus l’impasse sur l’équipement, avec de série un écran de 7″ pour l’instrumentation numérique, un écran de 10,25″ pour le système multimédia, et la climatisation automatique.

C’est environ 3500 euros de moins que ses rivales françaises ! Ceux qui veulent faire des économies à l’achat pourront donc être tentés par ce nouveau modèle made in China.

Les françaises en question pourront aussi craindre le développement de la gamme de la MG3 : une version thermique est aussi prévu en fin d’année, avec un prix d’appel encore plus avantageux. Et contrairement à la MG4 pénalisée par son exclusion du bonus écologique, sa petite soeur n’a rien de moins à offrir à ce niveau, étant donné qu’aucune aide n’est attribuée pour l’achat d’un modèle hybride. De quoi lui laisser le champ libre pour s’imposer en douceur dans le paysage automobile français…

