Renault 5 E-TECH electric : toutes les infos et les photos du reveal

Renault 5 E-TECH electric

La Renault 5 E-TECH electric est enfin dévoilée, après trois ans d’un long suspense qui aura suivi la présentation du concept-car. Comme nous en avons parlé hier, le design est très proche du concept, ce qui devrait ravir tous ceux qui avaient flashé sur ce style néo-rétro. Mais qu’en est-il des performances, de l’autonomie ? Voici les éléments désormais officiels dont nous disposons.

La R5 en a-t-elle sous le capot ?

Rivale de la Peugeot e-208, la nouvelle Renault 5 se calque avec sa version de lancement sur ses caractéristiques techniques. Elle dispose en effet d’une batterie de 52 kW ( 50 et 54 kW sur la e-208 ), qui lui permet d’afficher 400 km d’autonomie, un niveau similaire à la e-208 54 kW.

Pour la recharge, elle est dotée d’un chargeur AC 11 kW pour les bornes classiques, et d’un chargeur DC 80 ou 100 kW.

Renault annonce aussi une info intéressante : il sera possible d’ajouter un attelage, avec une capacité de remorquage de 500 kg. Pratique pour ceux qui ont besoin d’installer une petite remorque de temps à autre.

Le moteur de la R5 est un moteur synchrone à rotor bobiné, qui se dispense de terres rares pour sa fabrication. Un élément favorable à l’écologie, mise en avant dans la production française du modèle. Trois niveaux de puissance seront proposés : 70 kW, 90 kW et 110 kW, soit 95 ch, 122 ch et 150 ch.

En puissance, la R5 descend donc largement plus bas que la e-208, actuellement proposée en 136 et 156 ch. Mais cette volonté est logique, car la petite Renault veut s’afficher à des prix bien plus compétitifs que sa rivale. Le prix d’entrée de 25000 euros est ainsi confirmé une nouvelle fois, ce qu’on ne peut que saluer !

Made in France et circuits courts

Techniquement, la R5 repose sur une nouvelle plate-forme : AmpR Small. Avec un plancher plat, un empattement de 2,54 m et un centre de gravité abaissé, la R5 dispose tout de même d’un volume de coffre de 326 litres. Le poids est annoncé inférieur à 1500 kg, sans plus de précisions sur les versions concernées.

Produite dans la manufacture de Douai, la citadine électrique de Renault bénéficiera aussi de batteries dont les modules sont produits dans la Gigafactory de Douai dès l’été 2025. Ce modèle privilégie les circuits courts, avec des fournisseurs implantés au maximum à 300 km du pôle ElectriCity.

Quels équipements dans la nouvelle Renault 5 ?

A l’intérieur, la nouvelle Renault 5 s’équipe de la dernière génération du système OpenR Link avec Google intégré. Plus d’une cinquantaine d’applications seront ainsi proposées. Sur ces photos de présentation, l’exemplaire photographié est doté d’un double écran avec des dimensions généreuses. Est-ce que ce sera le cas sur l’entrée de gamme à 25000 euros ?

La recharge sera facilitée par Charge Pass, avec un réseau de bornes de recharge annoncé à 600.000 en Europe. Sur des chargeurs rapides compatibles, la fonction Plug & Charge permettra de lancer la recharge sans avoir à badger, pratique !

Au niveau sécurité, Renault annonce la présence du régulateur de vitesse adaptatif intelligent, de l’Active Driver Assist pour une conduite autonome de niveau 2, d’un nouveau système de freinage dynamique, et d’un Safety coach pour réduire les risques d’accident.

Il faudra désormais attendre les semaines qui viennent pour que Renault nous dévoile la gamme, les prix et les équipements de cette nouvelle R5 E-TECH electric.

