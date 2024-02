Le Renault Scénic E-Tech devient voiture de l’année 2024

Renault annonce fièrement avoir obtenu le titre de voiture de l’année 2024 avec son premier SUV électrique, le Scénic E-TECH. Et ce n’est pas la première fois que ce modèle obtient ce titre : c’était déjà le cas du premier Scénic, il y a 27 ans !

Un SUV électrique affûté

Avec 349 points, le Scénic E-TECH est parvenu à dominer la concurrence, et devient le septième modèle Renault qui obtient le titre de « The Car of the Year ». Une belle entrée en matière pour Renault lors de l’ouverture du salon de Genève 2024, qui annonce cette récompense juste avant le reveal officiel de la nouvelle Renault 5 électrique.

Le nouveau Scénic est ainsi parvenu à battre des rivaux électriques pour la plupart, et assez redoutables : BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scénic, Toyota C-HR et Volvo EX30.

C’est donc un premier point dans la bataille qui va se jouer entre les Peugeot e-3008 et Scénic E-TECH. Même si cette distinction n’est pas toujours suffisante pour ensuite déclencher une hausse d’achats du modèle en question. Mais les derniers modèles Renault récompensés par ce prix ont été des best-sellers : la Clio l’a eu en 1991 et 2006, et la Mégane l’a obtenu en 2003.

Exclusivement proposé en électrique, le Scénic E-TECH affiche jusqu’à 625 km d’autonomie. Et ce n’est pas son seul argument : les prix sont plutôt attractifs. En France, ce SUV est ainsi proposé à partir de 35990 euros, bonus de 4000 euros déduit.

A ce tarif vous n’aurez évidemment pas la meilleure autonomie de 625 km, mais l’autonomie « confort ». Celle-ci s’affiche à 430 km, ce qui sera suffisant au quotidien mais un peu juste pour envisager de longs parcours sur autoroute.

Le rapport qualité prix et les prestations de ce nouveau modèle ont visiblement séduit les journalistes automobiles européens qui ont noté les différents modèles. On attendra désormais de connaitre les chiffres de ventes pour voir si le public leur donne raison !