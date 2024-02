La Renault 5 électrique, en fuite avant sa présentation à Genève

La présentation officielle de la nouvelle Renault 5 électrique est prévue ce 26 février 2024, mais les images ont fuité le week-end précédent l’ouverture des journées presse du salon de Genève. Renault avait déjà diffusé des images de détails, mais encore aucune photo qui nous montre la totalité de la carrosserie ! Bonne nouvelle : le modèle définitif est vraiment très proche du concept car d’origine.

Un design qui devrait séduire les acheteurs

Renault n’a en tout cas pas entretenu d’espoir inutile par rapport au concept car présenté il y a déjà trois ans. Le design est fidèle aux promesses de l’équipe de Gilles Vidal, qui fait renaitre la Renault 5 des années 70 sous une forme moderne et suffisamment musclée.

A l’avant, ce ne sont plus les clignotants qu’on trouve en partie basse des projecteurs , mais une forme directement taillée dans le bouclier. La signature lumineuse est différente, avec un logo Renault qui n’est pas illuminé, et un carré composé de quatre éléments dans chaque phare en lieu et place des traits obliques du concept. Autre abandon : le lettrage RENAULT lumineux, qui laisse sa place au support de plaque d’immatriculation…

Les deux carrés lumineux sont maintenus, mais avec un graphisme composé de quatre blocs. Tout en étant différente du concept, la R5 définitive n’en est pas moins réussie. Les ailes avant semblent moins larges, mais conservent leurs petits élargisseurs noir laqué.

Renault 5 électrique : le concept car d’origine

De nombreux changements sur les flancs de la R5 définitive

Autre élément conservé : le pavillon de toit noir, avec un insert rouge qui court d’un rétroviseur à l’autre en soulignant le pavillon de toit. Les rétroviseurs ont en revanche pris du volume, pour respecter les contraintes de sécurité. De profil, ce sont aussi les roues qui réduisent leur diamètre : elles remplissent moins les passages de roues pour plus de débattement des suspensions, tout en utilisant des pneumatiques avec un flanc supérieur. Le graphisme des jantes alliage a été réutilisé, mais avec moins de relief pour la partie centrale…

On notera aussi des poignées de portes avant traditionnelles, et non affleurantes comme sur le concept, pour des raisons de coût de production.

A l’arrière, les feux sont très proches du concept. Ils perdent en revanche le bandeau lumineux rouge qui intégrait le losange en décentré sur la droite. A la place, ce sera un lettrage RENAULT blanc accompagné d’un 5 qui sont placés sur un bandeau gris et brillant. Le hayon conserve sa forme, mais se voit affubler d’un essuie-glace au niveau de la lunette arrière.

Le bouclier est assez différent, puisqu’il ne présente pas une partie noire avec la marque Renault inscrite en grandes lettres. A la place, la partie couleur carrosserie domine et un espace a été créé pour la plaque d’immatriculation…

Rendez-vous demain pour en savoir plus sur ce nouveau modèle électrique, très prometteur et aussi très attendu !

