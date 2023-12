Ces voitures neuves qui carburent au GPL en 2024

Les prix du carburant restent toujours très attractif pour le GPL, qui demeure le carburant le moins cher sur le marché, à moins d’un euro le litre. Il reste donc intéressant financièrement de rouler au GPL, surtout quand il n’y a pas besoin de payer une conversion coûteuse. Car vous pouvez trouver sur le marché des voitures neuves vendues avec la bi-carburation GPL, en l’occurence chez Dacia et chez Renault. Voici les modèles en question, et leurs tarifs.

Dacia Sandero Essential 2023

Dacia Sandero ECO-G : à partir de 14150 euros

La petite citadine roumaine est proposée avec la motorisation ECO-G 100 à 14150 euros. A ce tarif, il s’agit d’une finition Essential dépouillée, sans climatisation, avec enjoliveurs sur jantes tôle, et sans écran central. Avec 105 g de rejets de CO2, cette version est exonérée du malus écologique 2024.

La Sandero bi-carburation GPL est aussi disponible en Stepway, à partir de 15850 euros.

Le moteur présent sous le capot est un trois cylindres 1.0 de cylindrée, qui développe 91 ch en essence et 100 ch quand il carbure au GPL. Bien entendu avec le GPL il faut compter sur une consommation plus élevée, supérieure de 40 % en moyenne. Mais la présence de deux réservoirs distincts, l’un pour le sans plomb et l’autre pour le GPL, permettent d’afficher une autonomie proche des 1000 km.

Dacia Jogger Essential

Dacia Jogger ECO-G : La même motorisation est proposée sur le Jogger, affiché à partir de 17590 euros 5 places avec la finition Essential. Ce break est donc très proche de la Sandero précédente, le poids en plus.

Dacia Duster ECO-G 4X2 : Le Duster 2 sera bientôt remplacé, mais il est encore proposé au catalogue. Les prix ont progressé à la hausse : il faut désormais compter 19250 euros, mais avec la finition Expression. L’entrée de gamme Essential a été supprimée, sans doute pour préparer la venue de la nouvelle génération…

Dacia Duster 3 : les prix ne sont pas encore connus, l’arrivée étant fixée au printemps. La troisième génération du Duster sera disponible en bi-carburation GPL elle aussi.

Renault Clio TCe 100 GPL : Restylée en 2023, la Clio 5 est toujours proposée avec un motorisation fonctionnant au GPL. Il s’agit du moteur TCe 100, le même que sous le capot des Dacia. Prix de départ : 20300 euros avec la finition Evolution.

Renault Captur TCe 100 GPL : On retrouve la même motorisation sur le Captur, qui sera bientôt restylé. Là encore, le petit 3 cylindres est proposé avec la finition Evolution. Les prix sont nettement plus élevés ; ils débutent à 26050 euros.