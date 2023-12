Ford : toutes les nouveautés 2024 à venir

Cette année, Ford va développer sa gamme électrique, et rafraichir sa gamme thermique. Seuls les SUV sont concernés : les berlines vont être délaissées par la marque. Mondeo et Fiesta ont ainsi disparu du catalogue, et la Focus connaitra le même sort d’ici 2025. Voici les différentes nouveautés Ford 2024 attendues cette année, avec pas moins de trois nouveautés électriques.

Ford Explorer 2023

Explorer : Ford s’apprête à commercialiser cette année son deuxième SUV, qui sera positionné sous le Mach E. Le Ford Explorer électrique reprend une appellation maison bien connue outre-atlantique, mais techniquement il sera surtout allemand. Il est en effet né d’une coopération avec Volkswagen, qui fournit sa plate-forme MEB, entre autres ! Ce cousin du Volkswagen ID.4 sera produit en Allemagne, à Cologne. il pourra donc être éligible au bonus écologique 2024, lorsque son prix remisé est sous la barre des 47000 euros.

Long de 4,46 m, l’Explorer électrique pourra accueillir 5 personnes, aucune version 7 places n’est prévue. Trois niveaux de puissance sont attendus : 170 ch, 286 ch et 340 ch.

Après avoir été repoussée, la date de lancement du Ford Explorer devrait avoir lieu à l’été 2024.

Le Ford Kuga 2023 devrait être proche de l’Escape restylé

Kuga restylé : Dans la gamme thermique, le Ford Kuga aura droit à un facelift, deux ans après la version vendue aux Etats-Unis ! La version présentée ici est un Escape américain : les différences sont donc possibles pour notre Kuga européen, qui devrait toutefois être dans cet esprit. Mécaniquement, le Kuga misera toujours sur l’hybridation, et notamment rechargeable.

Ford Puma 2024 – illustration : Next-Gen Car

Puma restylé : ce petit crossover du segment B rencontre en France un succès incontestable. La disparition de la Fiesta a également propulsé le Puma comme la Ford la plus accessible de la gamme. Ford va restyler son best-seller en lui offrant un design revisité, qui devrait toutefois conserver l’esprit actuel. Mais c’est surtout l’arrivée d’une version électrique qui devrait apporter une vraie nouveauté dans la gamme du crossover urbain.

En revanche, les motorisations compatibles avec le carburant E85 devraient disparaitre cette année. Ford avait indiqué que ces solutions Flexfuel étaient temporaires, et le marché français est un cas à part en Europe.

Ford E-Tourneo Courier

E-Tourneo Courier : La déclinaison électrique du ludospace Ford sera commercialisée cette année. Le E-Tourneo Courier sera dans la moyenne de la catégorie, avec un niveau de puissance de 100 kW, soit 136 ch. Ce véhicule sera produit en Europe, dans l’usine roumaine de Craiova en Roumanie, aux côtés du nouveau Ford Puma électrique. Il offrira un volume de chargement élevé, et pourra ainsi être une alternative à un SUV pour ceux qui ont besoin de plus de polyvalence.