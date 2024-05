DS4 E-Tense électrique : de nouvelles infos

La DS4 E-Tense sera commercialisée en 2024

Parmi les nouveautés attendues pour la marque DS Automobiles, l’électrification de la compacte DS4 est au programme. La compacte premium française est déjà disponible en version hybride et en hybride rechargeable, mais sera ainsi proposée en 100 % électrique pour la première fois de son histoire. Cette déclinaison est attendue au plus tard pour 2025.

Une nouvelle motorisation électrique au programme

Cette première génération de DS4 électrique sera logiquement dénommée DS4 E-Tense. Positionnée en haut de gamme, elle bénéficiera d’une autre motorisation que celle de 156 ch présente sur sa cousine Peugeot e-308. Il serait question de la motorisation présente sur le e-3008, avec un niveau de puissance inédit de 204 ch. De quoi lui permettre d’afficher des performances plus en rapport avec certaines concurrentes, comme la Renault Mégane E-TECH.

Au niveau de la batterie, la nouvelle DS4 E-TENSE électrique pourra soit utiliser la batterie de 54 kWh de la e-308, soit bénéficier d’une nouvelle unité plus proche de 60 kWh. A confirmer…

Pour la DS4 E-Tense 100 % électrique, le plan produit de la marque nous indique une commercialisation en 2024. Elle a notamment été confirmée par la directrice de la marque française, Béatrice Foucher.

La nouvelle génération de voitures électriques de Stellantis arrivera donc plus tard, avec la toute nouvelle plate-forme STLA medium. Annoncée pour une arrivée cette année ou au plus tard en 2025, cette DS4 électrique sera-t-elle au goût du jour à son lancement ? Que ce soit en performances ou en autonomie, elle ne pourra pas en offrir autant qu’un e-3008, basé sur la dernière plate-forme de Stellantis. Pas question par exemple d’une version à deux moteurs, avec 300 ch et quatre roues motrices, ou d’une autonomie de 600 km.

En 2024, les ventes de la DS4 ne se portent pas particulièrement bien. Elle est même dépassée en France par les BMW Série 1 et Audi A3 Sportback, et parvient seulement à faire un peu mieux que la Mercedes Classe A. Cette variante électrique ne rencontrera pas de concurrente directe en premium, à ceci près que Tesla a confirmé l’arrivée d’un nouveau modèle plus petit que la Model 3 pour 2025. Une nouveauté qui devrait logiquement être disponible à des prix débutant autour des 30000 euros seulement, avec une production en Chine dans la Gigafactory de Shangai.

Cette DS4 E-TENSE électrique parviendra-t-elle à proposer une formule au rapport prix-prestations cohérent ?