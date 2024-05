Tesla Model S 2024 : des prix en baisse

Tesla Model S 2024

Tesla a revu les prix de son Model S 2024. Désormais âgée de 12 ans, la grande routière électrique de Tesla est proposée en deux versions, à des tarifs nettement plus élevés qu’à ses débuts. Voici la gamme 2024 de ce modèle incontournable.

Deux versions dès 92990 euros

Désormais Tesla propose deux versions de son Model S : Dual Motor Grande autonomie, et la fameuse Plaid.

La version Dual Motor est déjà très performante, avec seulement 3,2 s au 0 à 100 km/h, ce qui la place au niveau d’une Mercedes EQE 53 AMG. L’autonomie maximale est meilleure que sur sa rivale allemande, avec 634 km annoncés. Le prix vient de baisser de 2000 euros, et s’établit désormais à 92990 euros.

La seconde version est la Tesla Model S Plaid, facturée 107990 euros. La aussi, le prix est 2000 euros plus bas qu’au début de l’année. Une somme rondelette, mais qui donne accès à des performances de supercar : seulement 2,1 s pour le 0 à 100 km/h, avec une configuration Tri Motor de 1020 ch ! Le supplément de 15000 euros entre les deux versions est également justifié par une présentation et des équipements supplémentaires ( inserts fibres de carbone et aileron, plaquettes de freins performance avec étriers rouges, sièges sport ).

Cette Tesla Model S Plaid profite d’une configuration à trois moteurs, mais aussi d’un aérodynamisme très poussé qui permettent d’afficher une autonomie de 600 km. Ce niveau de prestations reste très compétitif face par exemple à une Porsche Taycan, récemment restylée. Ses prix débutent à 105011 euros, pour la version la moins puissance qui accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 s.

Une Taycan Turbo S qui passe de 0 à 100 km/h en 2,4 s nécessite de débourser près du double : 215207 euros.

Malgré son âge canonique, la Tesla Model S profite donc toujours d’un rapport prix-prestations hors normes.

